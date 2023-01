Ha aperto il nuovo Sportland Bike: il primo tutto dedicato alla bici

Aperto dal 5 gennaio, ufficialmente inaugurato il 12: è il nuovo Sportland Bike di Via Agostino Chiappa a Brescia, a Sant'Eufemia proprio di fronte al parcheggio della metropolitana. Il negozio fa parte del marchio Sportland, ma è il primo tutto dedicato al mondo "bike" (il secondo dedicato a un solo sport dopo il WhyRun di Milano, aperto nel 2021): "La tappa preferita di ogni ciclista", recita il claim del nuovo store bresciano.

Il nuovo negozio

Il negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, il lunedì solo il pomeriggio (dalle 15 alle 19.30). Sportland Bike è partner Cervélo, Factor Bikes e Focus: propone anche abbigliamento, accessori, integratori e servizi vari (tra cui lo Shimano Service Center per la manutenzione delle biciclette).

Prima visita speciale, a pochi giorni dall'apertura: in negozio è stato avvistato Marco Velo, ciclista professionista dal 1996 al 2010, gregario di Marco Pantani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi, 11 successi in carriera tra cui tre campionati italiani a cronometro.

Il marchio Sportland

Quello di Sant'Eufemia è il diciottesimo negozio a brand Sportland, catena di negozi per lo sport altamente specializzata: il primo venne inaugurato nel 1989. Si contano 13 store in provincia di Brescia (non solo in città: Ospitaletto, Moniga, Gussago, Orzinuovi, Chiari, Palazzolo, Pisogne, Villanuova, Sonico, Lonato e Roncadelle), due a Bergamo (Antegnate e Stezzano) e a Mantova (Asola e Castelgoffredo), uno a Torino (Vinovo), con i suoi 2.500 metri quadrati il più grande tra i negozi.

Sportland fa parte del gruppo Italmark, realtà operativa dal 1965 a cui si collegano 130 punti vendita: alimentare (Italmark), elettronica (Trony), casa (Stilnovo), profumeria (Naima) e bricolage (Ecobrico).