Abiti, artigianato e accessori: a Elnòs Shopping è arrivato "Spigo"

Ha aperto da pochi giorni – dal 10 ottobre scorso – il nuovo negozio “Spigo”, lo store in tutto dedicato all'economia circolare e che fa parte della rete Cauto, operativo negli spazi del centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle (di fianco all'Ikea), al secondo piano. “Amo, vivo e rigenero”: questo è il motto del negozio, fanno sapere da Cauto, “a indicare come l'economia circolare possa, nella prassi quotidiana, tradursi nella scelta di dare una seconda vita alle cose, rigenerandole senza creare scarti”.

Abiti e accessori: cosa si trova da “Spigo”

Da “Spigo” è possibile acquistare abiti, oggetti di artigianato e accessori moda, “diventando protagonisti di un acquisto che oltre a essere bello per gli occhi, fa bene anche all'ambiente”. All'interno è presente una selezione di capi ricercati, molti dei quali dal sapore vintage e in gran parte provenienti dalla filiera etica della raccolta di abiti usati delle rete Riuse, a cui Cauto partecipa direttamente con “Ri-Vesti di Valore”, in collaborazione con la Caritas diocesana di Brescia.

La filosofia dell'upcycling

Non solo: in negozio trovano spazio anche tanti oggetti artigianali che sposano la filosofia dell'upcycling, ovvero “il riuso creativo dei materiali attraverso cui si ridà vita agli oggetti, trasformandoli in manufatti unici e preziosi, realizzati a mano da artisti e artigiani”. Saranno esposti nella “Vetrina d'autore”.

Aperto tutti i giorni

“Abbiamo aperto a Elnòs Shopping – dicono dalla cooperativa che lavora a Brescia e provincia ormai da un quarto di secolo – con l'obiettivo di promuovere al pubblico allargato dei visitatori del centro commerciale un nuovo modello di consumo, basato su buone prassi di non spreco, riuso e riciclo creativo”. Il negozio “Spigo” è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21, e si affianca allo storico store di Via Mantova a Brescia, da oltre 700 metri quadrati.