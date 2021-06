Spiderman a spasso per Brescia: chi si nasconde sotto la maschera?

Il primo post su Instagram risale al 19 ottobre 2020, davanti al Foro Romano, l'ultimo a tre giorni fa in corso Zanardelli. Nel mezzo un'altra settantina di scatti (alcuni sono fotomontaggi) lungo strade e in mezzo a piazze della città, in Castello o al Cinema Oz, in metropolitana o sul Cristal Palace. Da ormai otto mesi a Brescia è in azione una versione nostrana del celebre super eroe Marvel, alter ego di Peter Parker.

«Combattere il crimine è un duro lavoro ma qualcuno deve pur farlo». Ogni scatto dell'eroe mascherato è accompagnato da didascalie, spesso "a tema", come quella in piazza della Loggia del 28 maggio («Brescia non dimentica»), o quella del Giorno della Terra del 22 aprile («Il mio lavoro è quello di salvare le persone, ma provo anche a salvare il nostro pianeta giorno dopo giorno... facciamolo tutti!»).

Gli scatti oltre a raffigurare le bellezze cittadine hanno spesso una "finalità sociale", o comunque "didattica". Ad esempio, una fotografia è stata fatta all'esterno della Mutisala Oz, in sostegno alle attività più penalizzate dalla pandemia («È da oltre un anno che ci troviamo in questa situazione davvero difficile. Tanti settori, come quello del cinema, sono in difficoltà. Speriamo di tornare il prima possibile al "Regno del cinema" per vivere tutte quelle bellissime storie che ci ha sempre raccontato!»); un'altra, in piazza del Foro, per il decimo anniversario Unesco («Sapete che il Capitolium è stato riconosciuto Patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 2011? Quindi quest'anno è il decimo anniversario! Che dire...è proprio super!»).

Al momento, come riporta il quotidiano Bresciaoggi, che dà la notizia, resta ignota l'identità di chi si cela sotto il costume del super eroe (ben diverso da quello che alcuni anni fa aggredì due donne in Stazione). Ma in fondo non è così importante, anzi: forse, il non saperlo accresce il mistero. E voi, avete avuto la fortuna di incontrare lo Spiderman bresciano?