La consacrazione dei vini bresciani: tutti i premiati nella guida Slow Wine

Non solo il Gambero: anche Slow Food consacra i vini lombardi (e soprattutto bresciani). Presentata la nuova guida Slow Wine 2023, in cui l'enologia nostrana fa incetta di riconoscimenti: sono 10 le "chiocciole" per la Lombardia, di cui 4 in provincia di Brescia, 14 le "bottiglie" di cui 6 bresciane, 2 le "monete" (entrambe bresciane) e infine 43 etichette inserite nella lista dei Top Wine, e di questi ben 20 sono di produzione nostrana. La guida Slow Wine celebra la sua tredicesima edizione: racconta le migliori cantine italiane e le etichette più interessanti, selezionate da più di 200 collaboratori.

Sono 1.957 le cantine visitate e recensite in tutta la penisola, di cui 110 new entry: di queste 227 hanno ricevuto il riconoscimento della "chiocciola", 194 la "bottiglia" e 74 la "moneta". Sono stati degustati circa 24.500 vini: 787 quelli inseriti nella lista Top Wine.

Le cantine bresciane premiate

Ma andiamo con ordine, alla scoperta dei riconoscimenti alle cantine bresciane. Le premiate con le "chiocciole", il riconoscimento alle aziende il cui lavoro ben interpreta i valori (organolettici, territoriali e ambientali) in sintonia con la filosofia di Slow Food: Barone Pizzini di Provaglio d'Iseo, Cavalleri di Erbusco, La Costa di Ome, Togni Rebaioli di Darfo Boario Terme. Queste sono le "bottiglie", il premio ai produttori che esprimono un'ottima qualità per tutte le bottiglie presentate in degustazione: Ca' del Bosco (Erbusco), Ca' del Vent (Campiani di Cellaatica), Corte Fusia (Coccaglio), Montonale (Desenzano del Garda), Mosnel (Camignone di Passirano), Pasini San Giovanni (Puegnago).

Infine le "monete", il premio alle realtà che esprimono un buon rapporto tra la qualità e il prezzo per tutte le bottiglie prodotte: due i riconoscimenti lombardi, entrambi bresciani, consegnati alle cantine San Michele di Capriano del Colle e alla Tenuta Quadra di Cologne.

Top Wine: le migliori etichette

Il viaggio di Slow Wine prosegue poi con i Top Wine, ossia le migliori etichette d'Italia: 787 in tutta la penisola, 43 in Lombardia, 20 in provincia di Brescia. L'elenco è assai eterogeneo, ma ovviamente è la Franciacorta a farla da padrone, con 13 etichette inserite: seguono Lugana e Valtenesi con due vini ciascuno, a quota uno Botticino, Capriano del Colle e San Martino della Battaglia.

Il commento degli esperti Slow Wine: "Il clima sempre più tropicale interesse anche le diverse aree vitivinicole lombarde. Da nord a sud della regione il problema ha segnato il volto di vignaioli e produttori, che si sono trovati a gestire un'annata complicata, in totale assenza di acqua, aggravata in alcune aree da violente grandinate. Le nostre visite in cantina e tra le vigne sono state l'occasione per raccogliere commenti e testimonianze di quello che, a detta ormai di tutti, non è più eccezionalità".