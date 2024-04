Sirmione: il paese bresciano dove sono sbocciati 55.000 tulipani

La meraviglia di primavera. Un'esplosione di colori accoglie turisti e cittadini alle porte di Sirmione: per celebrare l'avvio della stagione turistica, alla vigilia di Pasque le aiuole di Viale Marconi sono tornate e popolarsi di tantissimi variopinti tulipani. In tutto sono quasi 55mila i bulbi piantati, 54.700 per la precisione: per la aiuole sirmionesi sono state scelte le varietà Menton e Dordogne, dai colori pastello, e la varietà Barbados, in accostamento cromatico con i colori rossi e dai petali sfrangiati, e ancora la North Pole, dalla tonalità bianca.

"Un'esplosione di fiori e colori"

“Un'incredibile esplosione di fiori e colori che esalta la bellezza della nostra città – il commento della sindaca Luisa Lavelli – I tulipani a Sirmione sono frutto della prestigiosa collaborazione con il parco Giardino Sigurtà, un progetto che si unisce agli altri importanti interventi di piantumazione e valorizzazione delle aree verdi di tutta la penisola: un gioioso biglietto da visita per accogliere nel migliore dei modi turisti e visitatori”.

Anche per il 2024 è stata così rinnovata la collaborazione con Giuseppe Inga Sigurtà, nominato nel 2019 membro del World Order of the Tulip, l'Ordine mondiale dei tulipani, per il suo “instancabile impegno nella promozione e valorizzazione di questo bellissimo fiore”. Le parole di Sigurtà: “Sono molto contento e soddisfatto di questa collaborazione che prosegue nel tempo e che valorizza la bellezza di questi fiori e di Sirmione. Mi auguro che questa stagione sia soddisfacente per tutti e che la partnership con il Comune si rinnovi anche per il 2025”. Non solo tulipani: le fioriture sono state arricchite con narcisi precoci, caratteristici per la loro fioritura nel periodo pasquale.