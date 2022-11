La nuova sfida di Sirani: presto un nuovo locale in centro città

Il conto alla rovescia è ormai cosa concreta: potrebbero mancare pochi giorni, forse settimane, di certo entro la fine del mese. E' il conto alla rovescia per la (ri)apertura di Sirani, storico brand di Bagnolo Mella (pizzeria, ristorante, pasticceria, bar e altro ancora) che per anni ha primeggiato nelle guide di settore fino al sipario di meno di due mesi fa: "La fine di un'epoca - scriveva lo staff sui social il 25 settembre scorso con riferimento alla chiusura del locale di Bagnolo - Grazie a tutti. Da domani saremo proiettati su Self-schema Centoxcentro Sirani. Vi aspettiamo alla nuova apertura a Brescia. Indirizzo e data saranno presto svelati".

Le prime anticipazioni sul nuovo locale

Ed è proprio sui social aziendali (Facebook e Instagram) che in queste settimane sono proseguiti gli aggiornamenti, con foto e video, dei lavori in corso al nuovo locale cittadino (location non ancora svelata, ma sarà in zona abbastanza centrale). Work in progress nel vero senso della parola, ma intanto non mancano le anticipazioni.

"Via le vetrine, via il bancone da esposizione: vai alla cassa self e scopri un nuovo concetto di self-service", è il claim rilanciato circa una settimana fa con un reels su Instagram. E col tempo i video si moltiplicano: dedicati alle "sfumature" del locale, al giardino che verrà, alla "struttura", al cantiere stesso. "Rompe gli schemi - recita un altro claim che per la cronaca ha ricevuto il plauso anche di Omar Pedrini - e fa crollare gli stereotipi, abbatte i cliché e va controcorrente".

La storia di Sirani (e di Nerio Beghi)

Sirani è da sempre guidato da Nerio Beghi, che ha iniziato ancora giovanissimo la sua carriera nella ristorazione. "La sua personalità e il suo stile - scrivono di lui da East Lombardy - emergono già nel suo primo locale, il Caffè e Dolci Sirani di Montirone, dove i clienti vengono deliziati da dolci al piatto, come nei ristoranti. Questa evoluzione da pasticceria tradizionale a innovativa porta alla necessità di un nuovo ambiente, che Nerio trova nel 2006 a Bagnolo Mella, nella Bassa Bresciana, territorio di cui è originario".

Da allora il mitico Sirani di Bagnolo si è costruito un nome importante: "Grazie all'apertura della sala ristorante Nerio ha l'opportunità di esprimere sé stesso e la propria filosofia in cucina senza limitazioni, attirando un pubblico di curiosi che si trasformano in affezionati clienti. Sirani diventa una realtà celebre e diversificata anche grazie alla pizza gourmet di cui si fa pioniere, fin dal 2010". Dicevamo di premi e riconoscimenti: i più recenti nelle guide 2023 del Gambero Rosso dedicate a bar e pizzerie, nel 2022 anche per Pasticceri&Pasticcerie.