Segna una doppietta con la maglia "No Guerra": all'asta per aiutare l'Ucraina

La sua maglietta è già diventata un cult: al suo cognome originale, Guerra, ha aggiunto un laconico “No”. Un messaggio semplice ma efficace, un messaggio di pace: “No Guerra”. L'ha indossata il bomber Simone Guerra – ora miglior marcatore stagionale della Feralpisalò in campionato, con 7 reti, insieme a Davide Luppi e Luca Miracoli – nella gara interna di lunedì sera con la Triestina, nella quale ha tra l'altro segnato anche una doppietta.

Il giorno seguente ha preso il via, tra i partner verdeblu, l'asta benefica che porterà alla vendita della maglia speciale del bomber Guerra. L'iniziativa del club gardesano ha già avuto grande risalto nazionale: una circostanza, fanno sapere dalla Feralpisalò, “che darà ancora più valore alla maglia stessa, in modo da poter raccogliere sempre più adesioni”.

Il sostegno all'Ucraina

Si tratta, si legge in una nota, di “una opportunità speciale e unica, a sostegno di un importante iniziativa a favore del popolo ucraino, in special modo famiglie e bambini”. In tal senso il presidente Giuseppe Pasini e l'intero club hanno ospitato una delegazione ucraina guidata dall'ex pugile Oleg Ustymenko, che si farà carico personalmente di consegnare quanto richiesto, indispensabile alla sopravvivenza dei suoi connazionali. “Lo seguiremo – scrive ancora la Feralpi Salò – in questa rischiosa e impegnativa attività, raccontandolo sui nostri canali ufficiali”.

La doppietta di "No Guerra"

Nella partita di lunedì sera, tra l'altro trasmessa in diretta su Rai Sport, i Leoni del Garda hanno avuto la meglio sulla Triestina con un netto 3 a 0, nel match della 31ma giornata di Serie C, girone A. Decisivo, come detto, Simone “No” Guerra, che ha messo a segno una doppietta: il primo gol al 43' del primo tempo e il secondo al 12' della ripresa. A coronare una gran serata di calcio la terza rete di Davide Luppi, al 28' del secondo tempo. Con questa vittoria la squadra di mister Vecchi ha consolidato la terza posizione in campionato, a quota 58 punti.