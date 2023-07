Miss Italia: una giovane bresciana alle finali regionali

Un'altra ragazza bresciana sogna Miss Italia: è la giovane Simona Pavia, 19 anni di Gussago, seconda classificata alla selezioni di Miss Mantova 2023 e comunque premiata con la fascia di Miss Bellezza Rocchetta. Si è così qualificata alle finali regionali del concorso di bellezza più famoso (e più longevo) della penisola. Grande appassionata di danza, in particolare di balli latino-americani che pratica a livello agonistico, Simona si è da poco diplomata al liceo scientifico Luzzago di Brescia e il prossimo anno si iscriverà all'università, alla Iulm di Milano: è alta 1 metro e 75, taglia 46.

Per la 19enne di Gussago è il secondo appuntamento con Miss Italia, dopo la conquista della fascia di Miss Terrazza Malaspina nel 2022: è arrivata a pochi passi dalle pre-finali nazionali, quest'anno ci riprova. La serata dedicata a Miss Mantova è andata in scena nel weekend alla discoteca Mascara di Mantova: ha vinto Veronica Lasagna, mantovana di 18 anni, seguita appunto dalla "nostra" Simona Pavia, terzo posto per Erina Braida, 21 anni di Pegognaga.

Nel fine settimana, a Suzzara, è stato celebrato anche il titolo di Miss Miluna Lombardia: Alessia Anzioli sarà la prima finalista a rappresentare la Lombardia alle prefinali nazionali, in programma a settembre. Il titolo di Miss Suzzara è stato vinto dalla milanese Francesca Benedetta Tammaro, che passa alle finali regionali insieme a Sofia Gasparini e Lara Fratantoni.

Altre ragazze bresciane in gara

Weekend di bellezza anche a Corteolona, Pavia, dove Fabiana Iannicelli è stata eletta Miss Eleganza Lombardia: anche lei potrà così giocarsi le prefinali nazionali. Finali regionali invece per Valentina Fuso e Franceska Andrea, rispettivamente al secondo e al terzo posto: passano alle finali regionali anche Lara Tranchini, eletta Miss Magic Corner Cafè, Arianna Morra e Lucia Angelica. Niente da fare per le altre due bresciane in gara: Gabriella Bonizzardi di Prevalle, che concorreva per Miss Eleganza Lombardia, e Sinai Lagrè di Brescia, che era in corsa per Miss Magic Corner Cafe. Alle finali regionali, ricordiamo, c'è anche Giulia Botta di Brescia, eletta Miss Mascara solo poche settimane fa.