Caffè e spremuta a braccetto con la fidanzata: Silvio Berlusconi avvistato sul lago d'Iseo

Splendido splendente: Silvio Berlusconi avvistato sul lago d'Iseo. Sorrisone d'ordinanza per gli improvvisati fotografi, elegante quanto basta, a braccetto con la fidanzata Marta Fascina (e accompagnato da un paio di corpulenti bodyguard): domenica pomeriggio l'ex premier e ancora oggi leader di Forza Italia si è fatto vedere in pieno centro a Sarnico, sul Sebino bergamasco, per una breve passeggiata e un caffè e due spremute d'arancia al Bar Centrale di Piazza XX Settembre.

Avvistato sul lago d'Iseo

Una visita a sorpresa, dopo un pranzo privato con amici nella vicina Brusaporto, quindi senza roboanti annunci e nemmeno folle in visibilio: ma è bastato poco, pochissimo per riconoscerlo e per circondarlo di qualche irriducibile fan, pronto a postare sui social la missione compiuta di un selfie, perché no di una dedica o per i più sfortunati soltanto una foto ravvicinata, anche in movimento (ma dove non manca mai il sorriso).

Solo poco prima, dicevamo, era stato a pranzo a Brusaporto: piccolo Comune adagiato sugli ultimi colli della Val Cavallina, ma noto ai più per le mirabolanti imprese gastronomiche del ristorante Da Vittorio, che definirlo “stellato” è ormai soltanto un eufemismo. E' qui, appunto, che Silvio Berlusconi e la compagna (e forse qualche amico) si sono dati al meritato gozzoviglio, degustando piatti prelibati e magari un bicchiere o due di vino di ottima annata. Facile immaginare che anche qui, seppur nell'eleganza della location, qualcuno abbia chiesto (e ottenuto) una foto e un saluto.

Silvio Berlusconi e la fidanzata

Quanto basta per innescare la febbre social, e far sì che la visita di Berlusconi sul Sebino diventasse, come da programma, un lieto evento virale rilanciato in lungo e in largo su bacheche e profili. Non poteva che essere così, sarebbe strano il contrario: 85 anni, volto più che noto della politica italiana, premier più di una volta e – come detto – ancora oggi considerato uno dei leader del centrodestra, suggerito tra i papabili candidati (vero anche questo) alla presidenza della Repubblica prima del bis di Sergio Mattarella. Nonché imprenditore di successo, manco a dirlo.

La sua fidanzata, Marta Fascina, è classe 1990 e ha 32 anni appena compiuti, ai primi di gennaio: originaria di Melito di Porto Salvo, Calabria, è stata eletta in parlamento alle elezioni politiche del 2018, ovviamente in Forza Italia. Tra i due si è pure vociferato di un presunto matrimonio: prontamente smentito, e che diamine.