Presentato il calendario 2022: la giovane Silvia è la mamma più sexy d'Italia

Presentato il calendario 2022 di Miss Mamma Italiana, ovvero la raccolta di 12 scatti per altrettante bellezze tra le concorrenti del ventottesimo concorso nazionale di “bellezza e simpatia” riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” per le mamme dai 56 anni a salire.

Chi è Miss Mamma Italiana 2021

Tra le 12 selezionate, ovviamente, non poteva mancare la vincitrice dell'edizione 2021, celebrata lo scorso settembre a Bellaria: si tratta di Silvia Palamà, giovane mamma di 30 anni originaria di Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo, e oggi residente nel Cremonese (e già Miss Bagaglino nel 2019). E' lei la Miss Mamma Italiana 2021: lunghi capelli biondi, occhi azzurri e un fisico perfetto (è alta 1 metro e 70 per 52 chili), donna solare e affascinante, amante del canto. Per la cronaca si è conquistata anche la copertina del calendario 2022, oltre che un'altra apparizione nel mese di settembre.

“Sono una persona determinata e testarda – dice Silvia, mamma del piccolo Mario (9 anni) e fidanzata con Valerio – e non sopporto chi non è concreto. Il mio colore preferito è il verde, il mio piatto preferito la polenta: mi piace ascoltare le canzoni di Mina e guardare i film con Val Kilmer. Miss Mamma Italiana è stata una bellissima esperienza: è stata una grande soddisfazione, e dedico la vittoria a mio figlio”.

Le altre mamme premiate

Le altre vincitrici: per la categoria Miss Mamma Italiana Gold la 52enne Barbara Pellizzari, broker assicurativa di Dueville, provincia di Vicenza, sposata da 27 anni con Arturo e mamma di Lorenzo e Nicole, di 12 e 19 anni; per la categoria Miss Mamma Evergreen la 60enne Lorena Brunata, naturopata di Genova, mamma di Claudio e Stefano, di 27 e 29 anni.

Non solo moda e divertimento: Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all'endometriosi, una malattia cronica e invalidante, purtroppo ancora oggi non molto conosciuta, che oggi colpisce almeno 3 milioni di donne italiane.