Fatturato record, utili altrettanto: è la sintesi del 2022 di Silmar Group, storica realtà bresciana (quartier generale in Valsabbia, a Vestone) che opera sul mercato globale con 30 siti produttivi e vendite in oltre 100 Paesi. Le aziende del gruppo sono specializzate nei settori del riscaldamento (Fondital), delle leghe di alluminio da riciclo (Raffmetal), dell'idrotermosanitario, riciclo materiali plastici e protezione passiva al fuoco con Valsir e le sue consociate e partecipate in Italia e all'estero.

Fatturato oltre 1,5 miliardi

Questi i numeri del bilancio d'esercizio 2022 di Silmar Group. Le vendite sfiorano gli 1,516 miliardi di euro, +24,5% sul 2021: il fatturato è quasi raddoppiato rispetto agli 877 milioni del 2020. L'ebitda (margine operativo lordo) si attesta a quota 199,5 milioni (+14,2%): l'utile netto è da record, oltre 104 milioni di euro (erano 85,4 milioni nel 2021 e 53,5 milioni nel 2020). I "movimenti" del 2022 hanno generato un cash flow da 169,3 milioni di euro (+16%): nel 2022 sono stati investiti 117,7 milioni di euro, oltre 238 milioni e mezzo di euro nel triennio.

Le prospettive per il 2023

Ma dopo un 2022 da record, l'anno in corso sarà più complicato: "Durante il primo semestre - si legge in una nota del gruppo - si è assistito a una diminuzione dei prezzi energetici, sebbene si stia registrando un rallentamento della domanda all'interno dell'Eurozona a causa dei molteplici fattori di incertezza dati dalla crescita dell'inflazione e dei tassi d'interesse". Nonostante l'eventuale rallentamento, "nel corso del 2023 proseguirà il piano industriale di tutte le aziende del gruppo, volto al continuo efficientamento di impianti e stabilimenti per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica di prodotto e di processo".

Tutte le aziende del gruppo

Lavorano per Silmar Group 3.651 dipendenti (+2,9% sul 2021), di cui 2.117 in Italia e 1.534 all'estero. Così distribuiti: 897 alla Fondital, nel 2022 fatturato di 233,5 milioni di euro; 422 alla Raffmetal, nel 2022 fatturato di 745,5 milioni di euro; 605 alla Valsir, nel 2022 fatturato di 227,7 milioni di euro. A queste si aggiungono le consociate Valsir: ovvero le aziende Oli (43 dipendenti, 20,3 milioni di fatturato), Marvon (75 dipendenti, vendite per 10,5 milioni di euro) e Alba (75 dipendenti, fatturato a 23,3 milioni).