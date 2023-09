Ha aperto da poche settimane a Manerba del Garda il secondo store bresciano di Signorvino, il celebre format del mondo dell'enogastronomia che affianca, da sempre, un ristorante con menu della tradizione italiana (e non solo) e un negozio specializzato nella vendita di vini con migliaia di etichette selezionate tra i migliori vignaioli. “Signorvino è un progetto unico e coraggioso – fa sapere l'azienda – che vuole far conoscere e far condividere il buon vino italiano. Ogni giorno ci impegniamo nel raccontare i territori e le curiosità dei vini, consigliando la giusta etichetta per ogni occasione e il perfetto abbinamento ad ogni calice”.

Lo store di Manerba si trova in Via Armando Diaz, in località Campagnola affacciato direttamente sulla Strada provinciale 572 Desenzano-Salò, negli spazi ex Golden Lady e I Maestri del Gelato: è il secondo store bresciano dopo quello aperto in città, in Piazza della Vittoria. Il ristorante con enoteca è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 22.

Il marchio Signorvino

Il ristorante Signorvino di Manerba è il trentunesimo già aperto in Italia: ce ne sono 9 in Lombardia (6 a Milano e provincia, 2 a Brescia, uno a Bergamo), 6 in Emilia Romagna e altrettanti in Veneto, 3 in Lazio e in Piemonte, 2 in Toscana e in Trentino Alto Adige. Altre aperture in calendario, già annunciate: uno store a Desenzano del Garda, al centro commerciale Le Vele, e pure un ristorante a Parigi, il primo oltre i confini italiani.

Il marchio Signorvino fa parte del gruppo Calzedonia, storico brand del settore calzaturiero e ormai affermata multinazionale: Calzedonia ha chiuso il 2022 con un fatturato di 3,047 miliardi di euro, +21,6% sull'anno precedente, con vendite al 41,5% in Italia, al 53,9% nel resto d'Europa, al 4,6% nel resto del mondo. Il gruppo controlla anche i marchi Intimissimi, Tezenis, Falconeri e Atelier Emé.