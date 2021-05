Bentornato presidente: Mattarella a Brescia, tutte le tappe della visita

Bentornato presidente Mattarella. Il capo dello Stato di nuovo a Brescia dopo la visita a sorpresa dello scorso novembre, quando si fece vedere a Castegnato per ricordare le vittime del Covid: torna in città, invece, a cinque anni dalla sua ultima apparizione (altri tempi: niente mascherine, assembramenti liberi; sembra una vita fa). Anche stavolta arriverà in aereo, atterrando all'aeroporto di Montichiari. Poi raggiungerà Brescia in auto, seguendo il preciso programma reso noto dalla Prefettura: in tutto saranno poco più di due ore.

L'inaugurazione dell'anno accademico

L'arrivo di Sergio Mattarella è previsto per le 10.50, nell'aula magna della facoltà di Medicina dell'Università di Brescia: qui parteciperà all'inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021, con interventi del rettore Maurizio Tira, della rappresentante degli studenti Marta Cremaschi, della dirigente del settore Didattica e Ricerca Monica Bonfardini ma soprattutto della ministra dell'Università Maria Cristina Messa. La mattinata si concluderà con la Lectio magistralis di Sabrina Sorlini e (forse) con un intervento del presidente Mattarella.

La Giornata internazionale dei musei

La giornata proseguirà in centro città, con l'arrivo previsto intorno a mezzogiorno al Capitolium: qui il presidente potrà ammirare la Vittoria Alata riposizionata e restaurata. Per l'occasione incontrerà il sindaco Emilio Del Bono, la presidente di Brescia Musei Francesca Bazoli, il direttore Stefano Karadjov. La visita di Mattarella è concomitante con l'International Museum Day: il presidente sarà chiamato, con la sua presenza, a “manifestare la sua vicinanza alla cittadinanza bresciana, desiderosa di riappropriarsi della propria identità culturale”.

Ultima tappa all'hub vaccinale

Ultima tappa, ma non per importante: la visita all'hub vaccinale del Brixia Forum. Mattarella è atteso intorno alle 12.40: qui incontrerà il direttore generale dell'Asst Spedali Civili, Massimo Lombardo, e il numero uno di Ats Brescia Claudio Sileo. Infine il trasferimento in auto fino a Montichiari, e di nuovo sull'aereo.