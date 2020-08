Ragazzo bresciano campione nazionale di coppia di Wrestling

Stefano Tevini in arte Onorevole Malacarne, diventa Campione Nazionale di Coppia dello sport Spettacolo Portile (mo) e’ il primo evento del Post covid, il clima, sembra quello delle giornate di festa, tanto pubblico e tanto calore, tutti adeguatamente distanziati, ma tutti con la voglia di divertirsi. In questo clima, nel Pre- show, I Bunga- Bunga, (il nome della Coppia formata da Malacarne e l’amico Fraterno PDP) Sconfigge la Coppia Emiliana de “I cavalieri Neri” e si laureano Campioni d’Italia Di Coppia Loro, hanno avuto una spinta in più, la spinta della sua Brescia, che, aveva voglia di vincere, doveva stra vincere, Lui Malacarne ha tirato fuori una delle prestazioni Più Magiche, in una di quella notti, che solo una leonessa dominante come Brescia, Poteva tirar Fuori. “Malacarne è stato eccellente, ha vinto la sua Battaglia, il suo Titolo, non solo Per se stesso o per PDP, ma soprattutto per la Sua citta” conclude la Presidente del Wrestling Italiano Wiva Jessica Magno “MaLaccarne dovra difendere, nuovamente il suo titolo a settembre, ma intanto ha reso Fiero la tua Brescia” conclude il massimo dirigente Italiano.