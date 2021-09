Brescia, Vertical Trail Funivia della Maddalena

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vertical Trail Funivia della Maddalena Da un’idea di quattro appassionati di corsa in montagna, con l’organizzazione curata da C.S.I di Brescia e con il patrocinio di Comune di Brescia e Società Funivie di Brescia, il 19.9.2021 si svolgerà la prima edizione del Vertical Trail Funivia della Maddalena. Alle 9 i partecipanti, partendo dal parco dei Paracadutisti sotto la vecchia stazione della funivia ancora esistente in via Bernini, inizieranno la faticosa ascesa del Monte Maddalena, lungo il tracciato della funivia, arrivando alla chiesa Santa Maria Maddalena.



Il percorso di 4,5 km e con un dislivello di circa 700m si snoda attraverso la vegetazione che caratterizza la montagna dei bresciani. Come dichiarato dagli organizzatori “Questo Vertical Trail Funivia della Maddalena è un’iniziativa senza precedenti che consentirà agli appassionati di conoscere un tratto mai percorso prima d’ora, ed è un modo per ricordare l’attività di un mezzo di trasporto che ancora oggi tanti Bresciani rimpiangono”. Intorno alla manifestazione si sta già creando un clima di entusiasmo e numerosi sono gli atleti che hanno dichiarato di volersi sfidare su questo inedito tracciato. Per l’occasione, il gruppo Ginnastica Dinamica Militare Italiana, inserirà questa gara nell’ambito della propria programmazione come Spacca Gambe GDM Race, per un trofeo interno non agonistico. Info, programma, regolamento ed iscrizioni (solo online) sul sito csi.brescia.it