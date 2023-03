Azzano Mella: inaugurazione panchina bianca in onore e memoria dei caduti sul lavoro

Sabato 25 Marzo alla presenza della amministrazione comunale di Azzano Mella e del Sindaco Matteo Ferrari con la partecipazione di 20 paesi con i loro capi gruppo Anmil della provincia di Brescia, con le Associazioni di volontariato di Azzano e Capriano i bambini delle scuole elementari e la presenza delle istituzioni che erano presenti con gli onorevoli Calovini, Almici, Benzoni, consiglieri regionali Carzeri e Cominelli, per provincia di Brescia Mannatrizio. Sindaci di Mairano, Dello, Capriano e l’ Assessore Torchio Castelmella. Con la partecipazione del Presidente Regionale Mercandelli, il Presidente Provinciale Valentini e i consiglieri, il gruppo Anmil di Azzano Mella ha inaugurato la prima panchina bianca nella provincia di Brescia. La manifestazione si è svolta portando in corteo prima la corona al monumento dei caduti sul lavoro locali dove il socio Lucarini Stefano ha letto i loro nomi , poi si sono sposati nel viale del cimitero per l’inaugurazione delle due panchine di cui quella bianca dove ci sono stati i discorsi delle autorità. A iniziato il socio Lucarini Stefano referente di Azzano dopo il sindaco di Azzano e presidente di Brescia e presidente regionale. La manifestazione è stata molto sentita e partecipata dalla cittadinanza.