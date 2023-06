Cosa ci fanno scimmie e gorilla in castello a Brescia

Scimmie e gorilla: oranghi, scimpanzé e babbuini. Sono le sculture animalier di Davide Rivalta che compongono l'installazione "Sogni di gloria", da pochi giorni allestita in castello a Brescia (e lo sarà fino al 7 gennaio 2024) nell'ambito del progetto di Meccaniche della Meraviglia, iniziativa culturale che vuole valorizzare gli spazi della città attraverso l'arte contemporanea, grazie a mostre site-specific localizzate in luoghi suggestivi e spesso poco conosciuti di Brescia. Le opere di Rivalta riflettono i temi centrali di Brescia e Bergamo capitali della Cultura, e nello specifico "i tesori nascosti e il rapporto con la natura": la mostra a cielo aperto "Sogni di gloria" è inserita poi nel cartellone di eventi di We Love Castello.

Le sculture animali in castello

Lungo un ampio percorso in 8 tappe (trovate la mappa poche righe più sotto) l'artista bolognese accoglie i visitatori con 14 sculture di gorilla, oranghi, scimpanzé e babbuini: simboli dei suoi esordi, ma anche dell'affascinante mondo animale. La passeggiate tra le aree verdi del castello, in ricordo dell'antico giardino zoologico, diventa un'occasione unica per ammirare le sculture di bronzo, inedite e appositamente create per la location, e allo stesso tempo di esplorare il complesso e misterioso legame tra esseri umani e animali.

Giocando sulla casualità dell'incontro tra uomo e animale, viene così evocato un paesaggio lontano e selvaggio, in contrasto con la quotidianità del vissuto. Le installazioni di "Sogni di gloria" saranno visitabili, come detto, fino a sabato 7 gennaio 2024: ingresso sempre libero e apertura al pubblico dalle 6 del mattino all'1 di notte, in coincidenza con gli orari di apertura e chiusura delle aree del castello.

La mappa dell'esposizione