Lampredotto e finocchiona, lardo e pecorino: apre la nuova Schiaccinoteca

Fedeli alla linea: "Non è bona, è spettaholare", da leggere con inflessione toscana. Save the date, sabato 14 gennaio dalle 17 in poi: è il giorno in cui verrà inaugurata la terza Schiaccinoteca Toscana di Brescia, la prima in franchising. Il nuovo locale è ormai pronto all'uso in Via Trieste 17/I, zona centralissima a due passi dalla via dei musei, dai licei Arnaldo e Gambara, dall'Università Cattolica: come detto sarà il terzo locale a brand Schiaccinoteca dopo quelli aperti in Via Vittorio Veneto e in Via Lamarmora.

La prima in franchising

"Quella tra la Schiaccinoteca Toscana e Brescia è ormai una storia consolidata - fa sapere l'azienda in una nota -: lo dimostra il successo e l'apprezzamento che sta avendo in tutta la città (e non solo). Successo che ha portato Giovanni Capecchi, toscano doc e fondatore (dal 2019) del progetto Schiaccinoteca Toscana, a renderlo un franchising a tutti gli effetti. Ed ecco i primi risultati: l'idea è stata raccolta da un imprenditore bresciano. Con l'inizio del 2023 verrà infatti inaugurato il primo locale in franchising (e altri sono in programma) proprio nel cuore del centro storico di Brescia".

La nuova Schiaccinoteca

La nuova Schiaccinoteca di Via Trieste sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 11 alle 14.30 e dalle 18 alle 21.30, la domenica dalle 18 alle 21.30. Come già negli altri locali a marchio, proporrà oltre 35 ricette per tutti i gusti e tutti i palati, compresa l'offerta vegana e senza glutine. Il menu viene definito "scrupoloso": le schiacciate sono descritte in ogni loro componente e allergene, i prodotti sono freschi e rigorosamente selezionati per garantirne la "toscanità" al 100%, dal mangiare al bere.

Tra i tanti, impossibile non citare la finocchiona ig, il pecorino toscano, il lardo di Colonnata, il vino del Chianti: da non perdere la mitica schiacciata "Firenze", a base di lampredotto e salsa verde artigianale.