Le "scarpette rosse" per aiutare le donne vittime di violenza

Scarpette rosse per aiutare le donne vittime di violenza: sono “Le scarpette rosse di Maddalina”, progetto bresciano – l’associazione promotrice ha sede a San Felice del Benaco, l’iniziativa ha già ricevuto il sostegno del Comune di Brescia – che si pone come obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza. Per farlo è stato ideato un kit di maglieria con realizzare (a mano) delle scarpette rosse: chiunque può acquistare, nei centri aderenti (in fondo all’articolo l’elenco dei rivenditori nelle province di Brescia e Bergamo), il kit creato in collaborazione con Silke, e realizzare così le proprie scarpette handmade (come da istruzioni allegate) e restituirle, una volta pronte, al punto vendita in cui è stato acquistato il kit. L’associazione Maddalina provvederà poi a raccogliere le scarpette per allestire due installazioni simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, inaugurate il 25 novembre in contemporanea a Brescia e a Bergamo, nell’anno della Capitale della Cultura.

A cosa servono i kit

Il ricavato della vendita dei kit di maglia servirà, come detto, a sostenere attività di reinserimento nel mondo del lavoro promosse dai Centri antiviolenza di Brescia e Bergamo e, in parallelo, permettere la partecipazione delle donne vittime di violenza a programmi professionali organizzati da cooperative. I kit sono già in vendita in tutta Italia grazie alla rete di Silke, brand della ditta bergamasca Arvier (fondata nel 1977): sono più di 4mila i kit già in distribuzione in negozi specializzati, i quali a loro volta lo proporranno i clienti. I kit hanno un costo di 7 euro l’uno: ci sarà anche la possibilità, una volta esaurite le due installazioni nelle piazze, di acquistare direttamente le scarpette rosse al costo di 14 euro.

L’associazione Maddalina

L’associazione Maddalina nasce nell’agosto 2014, per volontà della presidente Elisabetta Fabbri e un gruppo di donne amiche, a sostegno del reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Grazie al ricavato ottenuto con la realizzazione di eventi e manifestazioni, l’associazione è riuscita a sostenere progetti dedicati alla ricerca oncologica pediatrica, alla costruzione di un orfanotrofio a Hyderabad (India), ad acquistare mezzi di primo soccorso per il terremoto in Abruzzo e tanto altro ancora. L’associazione ha per natura una struttura ed obiettivi dinamici che cambiano in relazione ai bisogni della società e dei suoi individui: oggi l’attenzione è rivolta alle donne vittime di violenza, discriminazione e emarginazione.

I rivenditori di Brescia e Bergamo