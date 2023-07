La movida costa cara: due licenze sospese, multe per oltre 42mila euro

Le regole ci sono, e si cerca di farle rispettare. Nel secondo fine settimana dopo l'entrata in vigore (lo scorso 1° luglio) dell'ordinanza della sindaca Laura Castelletti sulla movida del quartiere Carmine, i controlli predisposti dalle forze dell'ordine cittadine hanno portato alla sospensione della licenza per due locali, e a multe salate per altri.

L'ordinanza è stata emessa "per tutelare la tranquillità, il riposo dei residenti, l’ambiente urbano e il patrimonio culturale nelle zone del quartiere Carmine interessate da una presenza particolarmente rilevante di persone e da fenomeni di aggregazione notturna". Le zone interessate sono via San Faustino tra via Porta Pile e contrada del Carmine, via Porta Pile tra via Marsala e via S. Faustino, via Fratelli Bandiera tra via Marsala e via Battaglie, via Marsala tra Contrada del Carmine e via Porta Pile, contrada del Carmine tra via S. Faustino e via Marsala, via Nino Bixio e via Battaglie tra via Porta Pile e via Elia Capriolo.

Nella serata di ieri, come riporta il Giornale di Brescia, i controlli sono stati estesi anche nei dintorni del quartiere, ed hanno comportato anche l'allestimento di posti di blocco. Su 194 persone controllate erano 30 quelle con precedenti; 54 invece le auto fermate. Un esercizio commerciale, a seguito dell’intervento di personale dell’ATS di Brescia, ha ricevuto una sanzione di 2.500 euro per carenze igienico sanitarie. Due, come detto, i locali ai quali è stata sospesa la licenza commerciale.