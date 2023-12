Sanremo, giovane bresciano in gara: è bufera sui testi delle canzoni

Riccioli blu, capelli verdi, cresta rosa e tatuaggi a volontà: “La Sad a Sanremo per cambiare l'Italia”. È il claim lanciato sui social in questi giorni dalla band La Sad, che per la prima volta il prossimo febbraio salirà sul palco dell'Ariston per la 74esima edizione del Festival della canzone italiana: la band fa parte del gruppo dei 27 Big annunciati dal conduttore Amadeus. Tra loro c'è anche un bresciano, Matteo Botticini aka Theø: è affiancato da Francesco Clemente, nome d'arte Plant, e da Enrico Fonte, nome d'arte Fiks.

Non è Sanremo senza polemiche: e la polemica è subito servita. Pretestuosa oppure no, ai posteri l'ardua sentenza, nel mirino del battibecco social (e non solo) ci è finito non solo il look dei La Sad, ma anche i testi di alcune loro canzoni. Nel calderone delle critiche sia presunti inni al consumo di droga e alcol, che alcuni brani che mancherebbero di rispetto alle donne.

I testi nel mirino

“Il nostro amore è morto e mi è rimasto l'odio”, cantano i La Sad nel brano “Stronza”, pubblicato lo scorso anno: “Io sono fatto di droghe, tu fatta di bugie – continua il testo – E mi immagino il mio corpo appeso, solo in casa fumo marjiuana, sono ancora in para, c'ho la tachicardia, dici sempre che la colpa è la mia, ma il problema è solo la tua follia”.

Altri versi nel mirino: “Ma tu sei peggio della cosa, sei una troia”, recita il pre-ritornello di “Sto nella sad”. Così nel ritornello di “Psycho Girl”: “Prendo il doppio degli psico(farmaci, ndr) per scordarmi di una psycho girl, ti scoperei solo per strapparti il cuore”. Queste invece alcune parti di “Mayday”: “Nel culo una baggie piena di cime, fumavamo fino a mattina, riempi un'altra cartina, più di quella di prima”. E ancora: “Il coglione che baci nelle stories, spero te lo metta dentro senza mai provare amore”.