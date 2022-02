Cercasi cuochi, commesse e camerieri: "Venite a lavorare nel posto più bello del mondo"

Da Salò l'appello dei commercianti: “Cerchiamo collaboratori per lavorare nel posto più bello del mondo”. E' firmato Andrea Maggioni, presidente di Salò Promotion, l'associazione dei commercianti salodiani: “La stagione 2022 è ormai alle porte – si legge – e nelle prossime settimane con la riapertura dei grandi alberghi e dei campeggi il lago di Garda potrà tornare ad essere una meta turistica invidiata in tutta Europa”. Tra l'altro, dopo due anni a dir poco complicati causa Covid, grazie ai vaccini quest'anno la stagione potrebbe davvero cominciare quando e come si deve, ovvero a Pasqua.

A caccia di collaboratori

“Siamo ben consapevoli – scrivono ancora i commercianti salodiani – che una delle risorse più importanti per un'attività commerciale sono proprio i collaboratori: per questo abbiamo deciso di dare il via a una campagna di selezione del personale, raccogliendo le candidature attraverso la nostra associazione di categoria. Non esiste attività commerciale di successo, senza validi collaboratori”.

Le posizioni aperte

Ma quali sono le posizioni aperte? I posti di lavoro più richiesti? In ordine sparso, si cercano commesse, chef, camerieri, baristi, lavapiatti, cuochi e pizzaioli: “Con interessanti prospettive lavorative, sia stagionali che annuali”, fanno sapere ancora da Salò Promotion.

“E' un'occasione – si legge nella nota diffusa dall'associazione – per intraprendere un'interessante carriera nella città capitale del commercio della sponda bresciana del lago di Garda”. Informazione di servizio: gli interessanti possono inviare il proprio curriculum vitae (con fototessera allegata) direttamente via mail a info@salopromotion.it.