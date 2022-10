Hotel 5 stelle, negozi e appartamenti: è il nuovo maxi-resort da 60 milioni

Un progetto da 60 milioni di euro nell'area dell'ex Tavina di Salò, sul lago di Garda: il Piano attuativo, in variante al Pgt e approvato poche settimane fa in consiglio comunale, prevede la realizzazione di un nuovo hotel a 5 stelle (in un'area da 8mila metri quadrati), appartamenti di lusso e spazi commerciali, oltre che la riqualificazione dell'intera zona con nuove aree verdi, un grande parco, viabilità.

La notizia di queste ultime ore riguarda la definitiva acquisizione degli spazi, un affare milionario, da parte del gruppo alberghiero Fmtg, acronimo di Falkensteiner Michaeler Tourism Group: la società è ora proprietaria dell'ex area industriale, acquisita dalla Exzelent Living Group di Milano.

Pillole di progetto

Il progetto - su cui ricordiamo pende un ricorso al Tar presentato da diverse associazioni ambientaliste: anche Legambiente - porterà in dote alla città di Salò un nuovo albergo a 5 stelle, l'ennesimo dell'Alto Garda e a poca distanza dal resort extra-lusso delle Versine (il nuovo Hotel L'Affetto, che dovrebbe aprire a brevissimo). Sul fronte dell'ex Tavina, un tempo quartier generale dell'azienda che vende acqua in bottiglia in tutta Italia, come detto si prevede un maxi-progetto di riqualificazione: agli 8mila mq di struttura ricettiva si affiancano 330 mq di spazi commerciali e soprattutto circa 17mila mq di residenziale (si stimano fino a 200 appartamenti). Costo complessivo? Circa 60 milioni di euro.

Il marchio Falkensteiner

Il Falkensteiner Michaeler Tourism Group si suddivide in tre settore di attività: Fmtg Services (Falkensteiner Hotel & Residences), Fmtg Development (Falkensteiner Premium Living) e Michaeler & Partner. Nel corso del 2022 sono state inaugurate altre due divisioni: Fmtg Premium Camping e Fmtg Invest. La Falkensteiner Hotel & Residences si occupa della gestione di 27 alberghi di lusso, di cui 10 in Austria, 8 in Italia, 7 in Croazia e 2 in Repubblica Ceca, e ancora in Montenegro, Serbia e Slovacchia. La Premium Living gestisce residence in Austria, Croazia e a Jesolo: a questi si aggiunge il primo Camping Premium di Zara, in Croazia. Entro fine anno aprirà un nuovo hotel a 5 stelle in Austria: tra i progetti futuri, oltre al "Resort Garda Lake" di Salò, anche due nuovi alberghi a Bolzano e Cortina d'Ampezzo.