E’ di nuovo il tempo dei saldi: quando cominceranno in Lombardia

Finito il tempo dei lockdown, almeno si spera, torna il tempo dei saldi: il tradizionale appuntamento con gli sconti invernali di inizio anno prenderà il via quest’anno mercoledì 5 gennaio. Lo ha comunicato la Regione, che ha già fissato la data della scadenza: dureranno 60 giorni e dunque fino al 5 marzo prossimo.

Per questo motivo, nel rispetto del Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere, dal 6 dicembre scorso sono state interrotte qualsivoglia vendite promozionali. Come previsto dalla Dgr del 14 dicembre 2011, ricordiamo, i saldi invernali cominciano il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, mentre i saldi estivi prenderanno il via il primo sabato del mese di luglio.

Come funzionano i saldi

Nel periodo dei saldi, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. E' invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

Breve storia dei saldi

Con l'avvento dell'e-commerce, del Black Friday, consegna a domicilio e affini, anche i saldi hanno perso (in parte) la loro valenza storica. Si riferiscono alle vendite di fine stagione, con prezzi scontati per abbigliamento e accessori, e in due periodi dell'anno: a inizio gennaio quelli invernali, da luglio in poi quelli estivi. Sono attualmente normati da specifici decreti: il DL 114 del 1998, il DL 24 del 2002 e il DL 206 del 2005, noto anche come “Codice del consumo”. La prima norma sui saldi risale invece al 1980.