Vincita da record in una ricevitoria bresciana: sbancati 300mila euro

Un Gratta&Vinci da record surriscalda l'estate della provincia bresciana: al bar ricevitoria Piccolo Mondo di Sabbio Chiese un ignoto fortunato ha grattato un premio che vale la bellezza di 300mila euro, acquistando un biglietto della collana “Miliardario”, del costo di 5 euro. La notizia ha già fatto il giro del paese, e non solo: sono in tanti a chiedersi chi sia l'avventore baciato dalla fortuna, che non sarebbe però un forestiero.

“Martedì dopo le 17 – hanno detto i titolari del locale a Bresciaoggi – è entrata una persona di Sabbio che ha deciso di tentare la fortuna. Si è presa un Gratta&Vinci da 5 euro, un Miliardario, ed è uscita per grattare il biglietto. Poco dopo è rientrato, mi ha dato il tagliando e mi ha chiesto se ci davo un'occhiata, perché gli pareva di aver vinto ma non capiva quanto. L'ho guardato e riguardato, e quindi gli ho chiesto se aveva capito quanto avesse vinto: 300mila euro”.