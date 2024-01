Ryanair, 10 nuove rotte per l'estate: da Orio si vola in Europa e Africa

Cinque nuove rotte a Orio al Serio, altre cinque a Milano Malpensa: è il “piano” per l'estate della compagnia Ryanair, che dagli scali di Milano (Malpensa e Orio al Serio) arriverà a coprire un totale di 150 rotte. L'annuncio pochi giorni fa: da Malpensa sarà possibile partire (e tornare) anche da Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallinn; da Bergamo si potrà decollare verso Beni Mellal (Marocco), Castellòn (Spagna), Dubrovnik (Croazia), Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) e Skiathos (Grecia).

Ryanair a Bergamo e Milano

Sugli aeroporti di Orio e Malpensa Ryanair, come detto, raggiungerà così quota 150 rotte. La flotta ad oggi si compone di 31 aerei B737, di cui 23 a Bergamo e 8 a Malpensa, per un investimento complessivo di oltre 3,1 miliardi di dollari. È anche grazie a Ryanair che il traffico di Milano continua a crescere: +20% l'ultimo dato disponibile, per un totale di oltre 20 milioni di passeggeri l'anno. Il gruppo Ryanair occupa oggi, in Europa, più di 15.600 dipendenti. Per celebrare le sue nuove 10 rotte, la società ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 19,99 euro (info su ryanair.com).

La polemica con il governo

Ma come al solito non è tutto oro quello che luccica: e la polemica è servita. “Mentre Ryanair continua a investire e crescere in Italia, offrendo nuove rotte e tariffe basse – il commento di Micheal O'Leary, patron dell'azienda – il Governo italiano continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo. L'Italia è l'unico Stato dell'Unione Europea che applica l'addizionale municipale, tassa ingiustificata, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altri Stati a vocazione turistica come Spagna e Grecia”. La proposta è precisa: “Ryanair – si legge in una nota – chiede al Governo di abolire questa addizionale municipale ingiustificata in tutti gli aeroporti italiani, così da consentire alle compagnie aeree di offrire una crescita ancora più importante di traffico, turismo e lavoro in Italia”.