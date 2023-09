Per i volontari il regalo più bello: sono arrivate le nuove ambulanze

Un'ambulanza Fiat nuova di zecca, un'altra prontamente allestita, un terzo mezzo (un furgone Ford) per il trasporto e l'assistenza disabili: sono i nuovi mezzi da pochi giorni a disposizione dell'associazione Rovato Soccorso, sodalizio di volontariato, assistenza e interventi di emergenza-urgenza (Areu e 118) attivo a Rovato da quasi 30 anni, dal lontano 1995, e affiliato Anpas Lombardia, l'Associazione nazionale Pubbliche Assistenze che conta più di 900 associazioni iscritte a livello nazionale, di cui 115 nel territorio lombardo per oltre 18mila volontari.

I nuovi mezzi

I nuovi mezzi, inaugurati in Piazza Cavour domenica 17 settembre, sono stati acquistati grazie al contributo della cittadinanza e di alcune realtà imprenditoriali del territorio: appena inaugurati ma subito operativi, contribuiranno alla messa a punto di un servizio “sociale” sempre più all'avanguardia.

Non solo: altre ambulanze attualmente in dotazione, ma un po' datate e per questo prossime alla dismissione, verranno donate e messe a disposizione di associazioni di volontariato che operano nelle zone più bisognose della Calabria e dello Stato del Senegal.

L'associazione

Rovato Soccorso è un'associazione no-profit locale. Grazie allo straordinario contributo dei volontari (che sono più di un centinaio) che con impegno e dedizione si distinguono nelle molteplici attività di emergenza e assistenza, è dal 1995 che lavora al fianco dei cittadini di Rovato e dintorni. Con un grande obiettivo: salvaguardare la vita e la salute di tutti.

Il quartier generale è in Via Gerolamo Calca: l'attuale consiglio direttivo, in carica dal luglio del 2022, è guidato dalla presidente Angela Annunciata Piva e dal suo vice Renato Righetti. A completare la squadra anche il segretario Matteo Battista, il tesoriere Giuseppe Rizzelli, i consiglieri Sergio Genocchio, Luigi Lozza e Marco Parrotta.