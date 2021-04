La tradizione bussa alla porta: quest'anno la sagra si fa a domicilio

Al via il tradizionale appuntamento con il Mese del Manzo all'olio di Rovato: ristoranti chiusi ma consegna a domicilio in tutta la provincia (e oltre)

Il manzo all'olio bussa alla porta di casa, anche quest'anno: ristoranti aperti ma niente servizio al tavolo, quindi a Rovato di nuovo si è pensato a un'alternativa. La consegna a domicilio del menu che celebra la versione primaverile del “Mese del Manzo all'olio”, l'ormai tradizionale rassegna enogastronomica itinerante che finché si poteva, prevedeva la proposta di un menu a prezzo calmierato (25 euro, come stabilito dagli stessi ristoratori) da degustare seduti comodi al ristorante. Il “Mese del Manzo all'olio” sarà operativo fino al 7 maggio compreso.

Il manzo all'olio arriva fino a casa

Anche quest'anno non sarà così. “Purtroppo la situazione emergenziale non ci permetterà di festeggiare nella maniera tradizionale ricorrenza, che ha contribuito a rendere ancora più celebre la già famosa cittadina franciacortina – fanno sapere i ristoratori coinvolti in una nota: Trattoria del Gallo, Pier Trattoria, Osteria Quattro Rose e La Loggia – Per questo è stato attivato l'ormai collaudato servizio a domicilio, per consentire l'assaggio del nobile piatto ai suoi tanti estimatori, portandolo direttamente sulle tavole di casa”.

Domicilio in tutta la provincia di Brescia

La buona notizia, per gli appassionati che si muovevano a Rovato anche in trasferta, è che la consegna a domicilio è garantita nelle intere province di Brescia e Bergamo. “Con il duplice intento – scrivono ancora i ristoratori – di diffondere il più possibile la conoscenza del piatto De.Co rovatese (Denominazione comunale d'origine) e di chiamare i due capoluoghi, freschi di nomina a Capitale della cultura per il 2023, a far da portavoce nella divulgazione della tradizione plurisecolare del manzo all'olio, un pezzo importante dell'identità culinaria di Rovato”.

Mese del Manzo all'olio: come prenotare

Nel menu previsto, come detto al costo di 25 euro, il manzo all'olio è accompagnato da un antipasto (o un primo) e dal dolce. Per la cronaca, la locandina dell'evento è stata realizzata dal pittore rovatese Giampaolo Belotti, e concessa a titolo gratuito. Le prenotazioni vanno effettuate telefonando direttamente ai ristoranti:

Le origini e la storia del manzo all'olio

Le origini del piatto affondano nella storia bresciana. La prima ricetta del manzo all’olio si fa risalire infatti alla seconda metà del XVI secolo, come si legge nella raccolta della nobildonna Veronica Porcellaga (1554-1593) che, forse per prima, lo cucinò ai suoi commensali. La nascita di questo piatto è legata allo storico mercato del bestiame rovatese, da dove si ricava il prelibato ‘cappello del prete’ e al fatto che all’epoca della Repubblica di San Marco, Rovato si trovava sull’asse di scambio Venezia-Milano e proprio su questa direttrice i mercanti portavano anche merci ‘marine’ come le acciughe, che rappresentano insieme all’olio di qualità, il terzo ingrediente base. Da pochi anni è operativa la Confraternita del Manzo all'olio, per celebrare il gustoso piatto.