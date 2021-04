Entro l'estate apre un nuovo McDonald's: darà lavoro a 40 persone

Aprirà a Rovato il nuovo McDonald's, il 17mo in provincia di Brescia: selezioni aperte per 40 nuovi posti di lavoro

Entro la fine dell'estate aprirà in nuovo McDonald's in provincia di Brescia. Il nuovo fast-food troverà posto a Rovato, in Via XXV Aprile: affacciato sulla Strada provinciale 11, praticamente di fronte al supermercato Conad. In questi giorni la celebre multinazionale ha già lanciato la campagna di assunzioni: con la nuova apertura sono attesi almeno 40 posti di lavoro.

Come presentare la propria candidatura

Entro il prossimo 12 maggio sarà possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito mcdonalds.it, e accedere così al processo di selezione. Nella prima fase verrà richiesto di rispondere a un questionario su diverse tematiche, a partire dalla disponibilità oraria e fino al tipo di mansione a cui si è interessati. I candidati che saranno considerati idonei potranno passare alla fase successiva, in cui è previsto un test volto a individuare le “aree di forza comportamentali”.

“Dinamicità, proattività, voglia di mettersi in gioco e di crescere: queste le caratteristiche dei candidati che l'azienda ricerca per i suoi team”, fa sapere McDonald's in una nota. “I nuovi assunti – si legge – saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno. Avranno la possibilità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo”.

Un brand che non ha bisogno di presentazioni

Il nuovo ristorante di Rovato sarà il diciassettesimo in tutta la provincia di Brescia, dove il marchio dà già lavoro a oltre 600 dipendenti. Un brand che non ha bisogno di presentazioni: presente in Italia da 35 anni, McDonald's conta oggi 610 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 25mila persone impiegate, che servono ogni giorno fino a 1 milione di clienti.