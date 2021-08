Nel Bresciano c'è un nuovo McDonald's: 36 assunzioni, aperto 7 giorni su 7

Ha aperto i battenti il nuovo ristorante McDonald's di Rovato, in Via XXV Aprile: il locale, dotato di 218 posti tra interno ed esterno, è completo di corsia McDrive, il celebre servizio grazie al quale possibile ordinare, pagare e ricevere l'ordine dalla propria auto. Non solo: è operativo lo spazio McCafè, dove gustare un caffè di qualità e un'offerta varia di soft drink e prodotti da forno (per la colazione). Nel ristorante lavorano 36 persone.

Il nuovo ristorante di Rovato

Sono stati resi noti anche gli orari di apertura che però, come riferisce la stessa azienda, in futuro potrebbero subire variazioni in base alle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza Covid. Dalla domenica al giovedì il McDonald's di Rovato sarà operativo dalle 7 a mezzanotte, il venerdì e il sabato fino alle 3: sette giorni su sette, nelle medesime fasce orarie, sarà inoltre possibile usufruire del servizio di asporto, disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute di clienti e dipendenti.

Gli ingressi nel ristorante sono contingentati, e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale: l'ordinazione può avvenire in autonomia sia nelle casse tradizionali che ai “kiosk”, ovvero le casse automatiche, per cui è stata messa in campo una procedura straordinaria di pulizia e igienizzazione.

Servizio McDrive 24 ore su 24

Dicevamo del servizio McDrive, anche questo operativo tutti i giorni: dalla domenica al giovedì dalle 7 alle 2, il venerdì e sabato senza sosta, 24 ore su 24. La presa dell'ordine avviene tramite interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti. E' disponibile anche il servizio McDelivery, per cui è prevista la consegna dell'ordine a domicilio.

In tutta Italia McDonald's conta 615 ristoranti, con 485 servizi McCafè e 390 McDrive: si conta circa 1 milione di clienti al giorno, e vengono distribuiti 250 milioni di panini all'anno e 34 milioni di caffè e cappuccini. Sono 25mila i dipendenti italiani. Nel mondo il gruppo fattura oltre 19 miliardi di euro, con più di 420mila lavoratori occupati.