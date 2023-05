Apre supermercato: per 10 giorni sconto del 10% su tutta la spesa

Da giovedì 4 maggio apre ufficialmente il nuovo ipermercato Rossetto di Concesio, il secondo in paese, all'interno del centro commerciale Concesio di Via Europa 8 (negli spazi dell'ex Bennet). In occasione dell'inaugurazione del nuovo punto vendita, l'azienda rende noto che dal 4 al 13 maggio sarà attivo uno sconto del 10% sul totale della spesa (ma niente buoni pasto e catering card), oltre a degustazioni gratuite e un prodotto in omaggio, ad ogni spesa, ogni giorno.

Il nuovo ipermercato

Il nuovo ipermercato è attrezzato con reparti di pasticceria, panificio e cucina/gastronomia: tra i prodotti a disposizione anche assortimento catering, più di 30mila referenze di alimentari, prodotti per la pulizia e l'igiene. Presente anche un reparto enoteca e angoli del gusto dedicati a salumi, formaggi, carne, frutta e verdura, surgelati, pesce fresco e congelato. "Tutto come sempre a basso prezzo e alta qualità", garantisce l'azienda. Il nuovo store di Concesio sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 20.

Il gruppo Rossetto

Come detto il nuovo supermercato è il secondo di Concesio (il primo è tra Via Triumplina e Piazza Caduti di Nassiriya), il sesto in provincia di Brescia insieme agli store di Rezzato (al centro commerciale Il Continente), Castenedolo, Montichiari e Desenzano del Garda. Sono più di 25 i punti vendita a marchio Rossetto aperti nelle province di Brescia, Verona, Rovigo, Padova, Vicenza, Venezia, Mantova, Cremona, Reggio Emilia e Modena.

Il gruppo è attivo dal 1965 e oggi conta anche 9 laboratori, 2 centri di distribuzione (e un'area logistica da oltre 72mila metri quadrati) e una sede direzionale: lavorano per Rossetto circa 2.200 collaboratori. Nel 2021 il gruppo Rossetto ha fatturato poco meno di 600 milioni di euro.