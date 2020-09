Ha aperto il nuovo ipermercato: un maxi-store da 5.788 mq (e 120 dipendenti)

Un altro colosso della grande distribuzione ha aperto i battenti alle porte della città: è stato inaugurato mercoledì mattina – 23 settembre – il nuovo Spazio Conad di Roncadelle, al centro commerciale Le Rondinelle, ex punto Auchan riconvertito a margine dell'accordo con la multinazionale francese. La buona notizia è che nella nuova gestione sono stati mantenuti gli impegni occupazionali: sono circa 120 i dipendenti del nuovo maxi-store.

Il nuovo maxi-store da 5.788 mq

Il punto vendita si sviluppa su una superficie di 5.788 metri quadrati, e sarà aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. Nello store sono presenti i reparti di ortofrutta, il banco delle carni e del pesce, la forneria, i surgelati, uno spazio dedicato alla cura della persona e della casa, la parafarmacia, un'area “Gusto e benessere” con prodotti biologici, senza glutine e senza lattosio. Non mancheranno infine i prodotti locali e a chilometro zero. Per festeggiare l'inaugurazione, inoltre, sono previsti 12 euro di buono sconto ogni 60 euro di spesa (fino al 4 ottobre), per chi è in possesso o sottoscrive una "Conad Card".

“Apriamo questo punto vendita in un momento particolare, difficile per tutti – spiega Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord – Il negozio apre nel pieno rispetto delle direttive e dei protocolli di protezione e sicurezza per dipendenti e clienti. Un sentito e doveroso ringraziamento va ai soci e a tutti i dipendenti per l'alto senso di responsabilità che stanno mostrando in questi giorni di grande difficoltà per tutto il Paese. Andiamo avanti nonostante tutto, consapevoli del clima di grande apprensione che attraversa le nostre comunità”.

Conad Centro Nord: fatturato da 1,33 miliardi

Conad Centro Nord è una delle 5 cooperative territoriali associate in Conad, che dopo l'acquisizione di Auchan è diventato il primo retailer d'Italia (superando anche la Coop): lo spin-off del Centro Nord è nato nel 1963, e svolge la sua attività nelle province emiliane di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, oltre che in Lombardia, con 236 punti vendita e quasi 200mila mq di superficie complessiva. Il fatturato della rete di vendita è di oltre 1,33 miliardi di euro, con circa 4.800 dipendenti.