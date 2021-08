Colpo di mezza estate: Rodrigo Palacio è un giocatore del Brescia

E' il colpo gobbo che i tifosi aspettavano da tempo, dopo una campagna acquisti un po' in sordina: Rodrigo Palacio è un giocatore del Brescia. Manca ancora l'ufficialità, con la consueta nota della società, ma in realtà sono già state annunciate le visite mediche (e quindi la firma) per l'attaccante classe 1982 (ha compiuto 39 anni il 5 febbraio scorso) ed ex giocatore di Bologna, fino allo scorso anno, e poi Inter, Genoa e prima ancora Boca Juniors, Banfield e Huracan.

Il bomber argentino (tra l'altro vicecampione del mondo nel 2014) è forse l'uomo che il neoallenatore Filippo Inzaghi stava aspettando: attaccante di razza, rapido e di grande esperienza, certo non il goleador da 20 reti a stagione ma comunque un curriculum di tutto rispetto, e (ad oggi) la bellezza di 171 gol in carriera (in 577 partite).

Il colpo gobbo del calciomercato

Sono attesi nelle prossime ore i dettagli sul contratto, ingaggio e quant'altro. Il nome di Palacio si aggiunge a quelli annunciati in questi ultimi giorni di calciomercato: Michele Cavion, Massimo Bertagnoli e Stefano Moreo. Nota curiosa: Inzaghi e Palacio si sono già incontrati sui campi da calcio, da avversari, negli anni in cui Superpippo indossava la maglia del Milan (l'ultima prima di chiudere la carriera) e Palacio, detto El Trenza (“il treccia”) invece giocava al Genoa.

Palacio al Brescia: le reazioni del web

La notizia del colpo di mercato delle Rondinelle – Palacio era conteso da altre squadre: c'era anche il Como – ha già fatto inevitabilmente il giro del web. Segnaliamo l'ironica (ma efficace) analisi della pagina Facebook satirica La Ragione di Stato:

“Come il cavaliere del terzo Indiana Jones che si è logorato difendendo per secoli il Graal da ogni pericolo, anche Rodrigo Palacio ha martoriato il proprio fisico correndo per ogni angolo del campo da gioco, cercando di mettere qualità ove possibile. Una vita da mediano vissuta in attacco: il direttore dei lavori che stappa la Peroni, annoda la canotta e diventa il più instancabile dei muratori. Le sue fatiche sembravano finalmente giunte al termine: ma, come quella di Sisifo, anche la sua condizione sembra dovuta a una maledizione divina. Un altro anno a perdifiato. Da sottoproletariato. Ma un altro campionato. In Serie B, a Brescia: che, come il Dall'Ara, ha visto il codino di colui che tanto ci manca. Che, come il Dall'Ara, vedrà sgusciare la trenza di Bahia Blanca”.