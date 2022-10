Semplicemente Roby Baggio: così ha autografato la Panda di un fan

Unico, irripetibile: a Brescia ce lo ricordiamo ancora bene. Semplicemente, Roberto Baggio: protagonista di un curioso episodio che è già virale sui social. Come riportano i colleghi di Today.it, il Divin Codino - protagonista tra l'altro di un film Netflix andato in onda in tv proprio in questi giorni - è stato fermato da un fan che gli ha chiesto di autografargli la macchina, una Fiat Panda. "Una firma qua e una davanti al cofano, grazie: ora la mia macchina è incedibile", racconta il tifoso.

Il video pubblicato su TikTok

Il video è stato pubblicato su TikTok dalla pagina di Oltre i colori. Una richiesta particolare che ha fatto inevitabilmente sorridere lo stesso Baggio, che ha pure scherzato: "Così te la rovino", ha detto l'ex numero 10 di Juventus e Milan, del Brescia e della Nazionale. Tutto è successo in una strada di campagna: Baggio indossava un completo mimetico e, come si vede dalle immagini, armato di pennarello nero (probabilmente indelebile) ha prima autografato la parte interna della portiera del guidatore e poi il cofano. "Divin Pandino", è stato definito sui social.

Il ricordo di Baggio al Brescia

Ogni volta che si legge (e si scrive) di Roberto Baggio, scatta inevitabilmente l'operazione nostalgia. Lacrimuccia che scende facile ricordando la sua firma per le Rondinelle: era il 14 settembre del 2000. Resterà a Brescia per quattro anni, raggiungendo il traguardo dei 300 gol in carriera - su rigore, il 15 dicembre 2002, contro il Perugia - e contribuendo, per due volte consecutive (le uniche della sua storia) alla qualificazione della squadra alla Coppa Intertoto, l'anticamera della Coppa Uefa (e oggi dell'Europa League).

Formidabili quegli anni, anche se saranno gli ultimi: Roby Baggio si ritirerà il 16 maggio 2004, in trasferta a San Siro contro il Milan (finirà 4 a 2 per i rossoneri) lasciando il campo cinque minuti prima del fischio finale, per una meritatissima standing ovation.