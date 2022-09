Vincitori e vinti: com'è andato il voto in provincia di Brescia

Vincono il centrodestra e Fratelli d'Italia, ma la Lega arranca, nel centrosinistra il Pd va sotto le previsioni, il 5 Stelle tiene al Sud ma fatica al Nord: l'astensione è invece il primo partito in assoluto. E' questo in estrema sintesi l'andamento dell'election day del 25 settembre, a questo link tutti gli approfondimenti del caso: lavori in corso per la futura composizione del parlamento, ma intanto c'è già qualche certezza (ovvero i candidati eletti con la formula dell'uninominale). Gli elettori bresciani (in tutto 936mila persone) erano interessati al voto per la Camera nella circoscrizione Lombardia 3 (collegio plurinominale P02) e Lombardia 4 (P01) e per il Senato circoscrizione Lombardia, collegio P03.

Sono già eletti i candidati all'uninominale, tutti di centrodestra: alla Camera Simona Bordonali e Silvana Comaroli (entrambe della Lega), Maurizio Casasco (Forza Italia), Giangiacomo Calovini (FdI); al Senato Stefano Borghesi (Lega) e Giulio Terzi (Noi Moderati).

L'andamento del voto in provincia per la Camera

Vediamo ora nel dettaglio i risultati del voto in provincia. Per quanto riguarda la circoscrizione Lombardia 3 (che interessa le province di Brescia e Bergamo) l'astensione è il primo partito con 438.099 elettori che hanno scelto di non presentarsi alle urne (a cui vanno aggiunte oltre 18mila schede bianche): segue Fratelli d'Italia con 366.787 voti (il 31,45%), il Partito democratico con 195.963 (il 16,8%), la Lega con 190.715 (il 16,35%), Azione e Italia Viva con 113.000 (9,69%), Forza Italia con 91.665 (7,86%), il Movimento 5 Stelle con 67.539 (il 5,79%). Sul fronte coalizioni, 657.592 voti al centrodestra (il 56,39%) e 272.588 (il 23,37%) al centrosinistra.

Nei singoli collegi uninominali, per il collegio U03 (Lumezzane) eletta Simona Bordonali (centrodestra) con 125.940 voti (il 61,76%): Pier Luigi Mottinelli (centrosinistra) si ferma al 20,21% (41.213 voti), Massimo Ottelli (Azione e Italia Viva) all'8,45% (17.225 voti), Amedeo Paccagnella (5 Stelle) al 5,04% (10.273 voti). Per il collegio U04 (Brescia) eletto Maurizio Casasco (119.036 voti, il 48,89%): seguono Roberto Rossini (69.229 voti e il 28,43%), Guido Galperti (27.126 e 11,14%) e Samuel Sorial (16.400 e 6,74%).

Nel collegio U05 (Desenzano) eletto Giangiacomo Calovini (117.994 voti e il 60,44%): seguono Donatella Albini (38.986 e 19,97%), Monica Lippa (16.786 e 8,6%), Teresa Tamborio (12.441 e 6,37%). Nella circoscrizione Lombardia 4, collegio uninominale U03 (Cremona: ma interessa diversi Comuni bresciani della Bassa) i dati sono quasi definitivi, ma è sicuramente eletta Silvana Comaroli con 112.124 voti (il 55,85%), seguono Giorgio Pagliari (50.013 e 24,91%), Gabriel Fomiatti (15.230 e 7,59%) e Paola Tacchini (13.225 e 6,59%).

L'andamento del voto in provincia per il Senato

Per quanto riguarda il voto al Senato, anche nella circoscrizione Lombardia il partito più votato è FdI: 1,381 milioni di voti pari al 27,61%, seguito da Pd (962.067 voti, il 19,24%) e Lega (693.851, il 13,87%). Nel collegio uninominale U08 (Brescia) eletto Stefano Borghesi: la coalizione di centrodestra conta 244.312 voti, pari al 54,66%. Seguono Rosa Vitale (centrosinistra) con 109.564 voti e il 24,51%, Riccardo Canini (Azione e Italia Viva) con 44.389 (il 9,93%) e Anna Maria Bonettini con 27.425 (il 6,14%). Per il collegio U09 eletto Giulio Terzi con 240.200 voti, il 59,75%: seguono Cristina Tedaldi (84.385 e il 20,99%), Mariastella Gelmini (33.162 e 8,25%), Mariarosa Ghitti (25.064 e il 6,23%).

Com'è andato il voto nel Comune di Brescia

I dati del voto nel Comune di Brescia: uno dei pochi municipi al Nord dove il Pd tiene testa a FdI. Così alla Camera: FdI 22.668 voti (24,11%), Pd 22.089 (23,5%), Azione e Italia Viva 12.303 (13,09%), Lega 9.680 (10,3%), 5 Stelle 6.471 (6,88%), Forza Italia 5.980 (6,36%). Così al Senato: Pd 22.491 voti (23,89%), FdI 22.108 (23,48%), Azione e Italia Viva 12.281 (13,04%), Lega 9.750 (10,36%), 5 Stelle 6.667 (7,08%), Forza Italia 6.149 (6,53%).