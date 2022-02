Buon San Valentino: un ristorante bresciano tra i più romantici della Lombardia

C'è anche un ristorante bresciano – l'Omega 3, a Sant'Eufemia – nella Top 10 dei locali più romantici della Lombardia secondo TheFork, tra i più noti portali per la prenotazione online di pranzi e cene. La graduatoria è figlia di un sondaggio tra gli utenti, con 1.025 opinioni raccolte tra gennaio e febbraio: a due anni dall'ultimo San Valentino “normale”, anche nel 2021 eravamo in ballo tra lockdown e zone rosse e arancioni, oltre il 62% degli intervistati ha dichiarato che festeggerà questa particolare giornata, e 4 su 5 (l'83%) lo faranno proprio andando al ristorante.

L'amùr lè mia polenta, dicevano i saggi nostrani: forse è anche per questo che più della metà degli utenti (il 52%) prevede di spendere una cifra maggiore proprio a San Valentino rispetto ad altre occasioni nel corso dell'anno. TheFork, ricordiamo, è un brand di Tripadvisor ed è la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa e in Australia, con una rete di quasi 60mila ristoranti in 12 diversi Paesi.

I ristoranti più romantici della Lombardia

Ma arriviamo al dunque, anzi al sodo, con la Top Ten dei ristoranti più romantici della Lombardia selezionati da TheFork. Così in ordine di apparizione: Le Papè Bistrot 2.0 a Milano, Atmosfera a Monza, La Tessitura a Merate, Mides Cocktail Restaurant a Cantù, Cenacolo Ristorante in Pianbosco a Venegono Inferiore, Il Grande Olmo a Monzambano, Omega 3 a Brescia, Osteria Pane al Sale a Clusane, Terrazza Manzotti a Canonica d'Adda e infine Ristorante Miranda a Riva di Solto. Dunque un locale bresciano ai margini del podio, e altri due locali di confine (a Monzambano e Riva di Solto) tra i migliori dieci: non male.

Il ristorante Omega 3 di Sant'Eufemia

Il ristorante Omega 3, specialità pesce fresco e prodotti di stagione, si trova in Via Indipendenza a Sant'Eufemia, alle porte della città. Con una ricca enoteca, in cui non mancano frizzanti champagne (anche in promozione). Alcune pillole dal menu: si va dagli spaghetti biologici allo scoglio agli spaghetti integrali alle vongole veraci, e ancora bottoni di capesante con tartare di melone e frutto della passione, gli antipasti e le cruditè di pesce, il branzino alla mediterranea, la spadellata di crostacei solo per citare alcuni tra i piatti più celebri. Su TheFork ci si gioca lo sconto (ad oggi al 20%) anche per la sera di San Valentino.