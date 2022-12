"Ristoranti che passione": conferme e new entry, 12 locali bresciani al top

Sono tre le new entry bresciane nella quindicesima edizione della guida "Ristoranti che passione" (sottotitolo: i locali che ci mettono il cuore) che come da tradizione raccoglie più di 150 locali tra Brescia e Trieste passando per tutto il Veneto, patrocinata anche per il 2023 dalla Confcommercio bresciana. Con i nuovi ingressi il plotone dei ristoranti bresciani raggiunge quota 12, due in più dello scorso anno.

"Non è un semplice elenco di ristoranti - spiega l'editore Riccardo Penzo - ma una guida che emoziona, che muove sentimenti: racconta i gestori che ci mettono il cuore e che poi tutte le persone possono ritrovare nel servizio".

I ristoranti bresciani nella guida

"La finalità dell'iniziativa - dice invece Carlo Massoletti, presidente di Confcommercio Brescia - è di promuovere l'impegno dell'editore nell'innovare il panorama delle guide gastronomiche, oltre che valorizzare alcune tra le migliori tavole della nostra provincia, anche in previsione di Brescia capitale italiana della Cultura". Come detto sono 12 i ristoranti bresciani inseriti nella guida, di cui tre in città: La Sosta, La cucina del Santellone e La Bottega di Vittorio.

In provincia sono presenti il ristorante Alla Galleria di Marone, l'hotel ristorante Punta dell'Est di Clusane d'Iseo, il ristorante Aquariva di Padenghe sul Garda, il ristorante Carlo Magno di Collebeato, il Leon d'Oro di Pralboino, il Sedicesimo Secolo di Orzinuovi, le new entry Alisani Bistrò (Bagnolo Mella), Il Gelso (Cazzago San Martino) e San Marco (Ponte di Legno).

La guida è disponibile in tutte le librerie ma consultabile (in parte) anche su app: è prevista anche una Membership Card per ottenere promozioni nei ristoranti aderenti. L'elenco completo dei locali segnalati è consultabile su chepassione.eu, disponibili anche diverse edizioni ebook.