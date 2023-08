Due piatti vuoti per la pizza ai bambini: costo extra di 4 euro

Il sovrapprezzo per la condivisione di un toast sul lago di Como che ha scatenato il dibattito social (e non solo) di questi giorni? A Brescia se ne parlava già mesi fa. Questo per una recensione pubblicata su Tripadvisor nel febbraio scorso e relativa a un desco al ristorante Nolli, in città. Così scriveva il cliente: "Ristorante bello, personale gentile ma non altrettanto positiva l'accoglienza. Con due bambine di 7 e 2 anni ci hanno fatto subito cambiare tavolo sottolineando che non era adatto per i bambini, semplicemente perché di vetro (immagino) e chiedendoci anche se prenotando avevamo indicato la presenza degli stessi. Ordiniamo pizza, molto buona, ma noto che dopo aver detto alla cameriera che la bimba di 2 anni avrebbe diviso la pizza con me, la stessa mi guarda dicendomi 'Segno'. Morale? Scontrino alla cassa trovo la voce di 4 euro divisione pasto, non volevo credere di aver pagato 4 euro perché una bambina di 2 anni ha condiviso la pizza con la mamma".

La replica dei proprietari

Questa la replica di Silvia Moretta, proprietaria del ristorante: "Ricordo bene che vi abbiamo cambiato tavolo, non eravate ancora seduti, accomodandovi in un tavolo da 6 nella saletta superiore: questo perché vi era stato assegnato il tavolone di vetro che, per politica aziendale, diamo solo ad adulti. Non per discriminazione, ma perché è un tavolo più alto del normale e più delicato, già stato rovinato, rigato e a rischio di rottura proprio da famiglie con bambini. Per quanto riguarda il supplemento di condivisione singola portata, è una scelta aziendale ed è scritto anche sul menu proprio per evitare malintesi o sorprese. La applichiamo indifferentemente ad adulti o bambini nel caso in cui occupino un posto a sedere per ore e condividano una singola portata".

Il caso del toast

Si potrebbe aprire una parentesi sull'ennesimo caso in cui tutto è scritto sul menu e, nonostante ciò, si scatena la polemica da recensore. Sul lago di Como, dicevamo, si è andati un poco oltre: in un bar di Gera Lario, per farsi tagliare in due un toast una coppia ha dovuto pagare 2 euro extra. La cifra è stata regolarmente battuta sullo scontrino e quindi tassata. Che dire? Improvvisamente l'Italia s'è desta e i connazionali si sono accorti che andare al bar o al ristorante costa più che rimanere a casa. Si moltiplicano gli scontrini d'indignazione, in gran parte a torto, in rare occasioni a ragione: lungi da noi difendere a spada tratta la categoria della somministrazione di alimenti e bevande, che ha dalla sua la scelta arbitraria sui prezzi al cliente, ma almeno stavolta (e facciamoci una risata) gli scontrini qualcuno li ha fatti. L'indignazione a vario titolo si concentra spesso sui prezzi altissimi di locali e ristoranti nelle piazze più famose del Belpaese: è da decenni che si parla di Venezia, Milano, Roma, Verona e altri. Ma ce n'è ancora bisogno?