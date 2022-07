Orgoglio bresciano: il Lido 84 è tra i 10 ristoranti migliori al mondo

Nella Top 10, anzi ancora meglio: il Lido 84 di Gardone Riviera è all'ottavo posto tra i migliori ristoranti al mondo. Lo rivela la graduatoria 2022 stilata da The World's 50 Best Restaurant, sponsorizzato da San Pellegrino e Acqua Panna, l'ormai storica classifica che premia l'eccellenza gastronomica di 24 Paesi, presenti in cinque continenti. Sono 12 i ristoranti al loro debutto in classifica, mentre per il "nostro" Lido 84 è una graditissima conferma. Il ristorante guidato da chef Riccardo Camanini (con il fratello Giancarlo) passa dal quindicesimo posto del 2021 all'ottava posizione in graduatoria quest'anno.

I migliori ristoranti italiani

Per la cronaca, sono 6 i ristoranti italiani nelle prime 50 posizioni, di cui 2 nella Top 10. A partire dal Lido 84, all'ottavo posto: seguito al decimo postodal ristorante Le Calandre di Rubano (Padova), guidato dallo chef Massimiliano Alajmo; dal ristorante Uliassi di Senigallia dello chef tre stelle Micheling Mauro Uliassi, in dodicesima posizione; dal ristorante Reale di Castel di Sangro (L'Aquila) di chef Niko Romito; dal ristorante Piazza Duomo di Alba (Cuneo), guidato da Enrico Crippa; infine il St.Hubertus dell'hotel Rosa Alpina, a San Cassino, guidato da Norbert Niederkofler.

I migliori ristoranti del mondo

Così invece la Top 10 mondiale. Davanti a tutti il Geranium di Copenaghen, guidato dallo chef Rasmus Kofoed e dal sommelier Soren Ledet, premiato come The World's Best Restaurant 2022. La classifica prosegue con il Central di Lima (Perù); il Disfrutar di Barcellona e il Diverxo di Madrid, entrambi in Spagna; il Pujol di Città del Messico; l'Asador Etxebarri di Atxondo, ancora in Spagna; A Casa do Porco di San Paolo, Brasile; il Lido 84 di Gardone Riviera; il Quintonil ancora a Città del Messico; il ristorante Le Calandre di Rubano, Padova.