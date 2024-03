Consegnata ufficialmente la prima stella Michelin al ristorante Il Fagiano di Gardone Riviera, l'insegna guidata dallo chef Maurizio Bufi del 5 stelle Grand Hotel Fasano & Villa Principe. Come da tradizione, ormai da 7 anni, le targhe ufficiali “Guida Michelin” sono state consegnate da Metro Italia: il riconoscimento è stato ottenuto quest'anno da oltre 390 ristoratori in Italia, di questi circa 30 lo hanno ottenuto per la prima volta.

Chi è Maurizio Bufi

Tra questi anche il ristorante Il Fagiano: il regno di Maurizio Bufi, chef originario di Molfetta (in Puglia) che vanta una lunga esperienza in alcune delle cucine più prestigiose del lago di Garda. In particolare, è stato executive chef al ristorante dell'hotel Villa Giulia, dove ha ottenuto la sua prima stella Michelin (nel 2017). Nel 2022 Bufi ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita lavorativa come executive chef al ristorante Il Fagiano: qui propone 4 menu degustazione definiti “unici nel suo genere”. È proprio per la sua proposta gastronomica, che combina i sapori tipici della sua terra e quelli del lago, che Bufi ha ottenuto la prima stella anche per Il Fagiano.

"Un'emozione fortissima"

“Ricevere la targa ufficiale della Guida Michelin è sempre un'emozione fortissima – racconta lo chef –: per un attimo, mi è sembrato di rivivere la sensazione provata il 14 novembre scorso quando, sul palco del Teatro Grande di Brescia, non solo ho riconquistato la fiducia della Michelin, ma ho anche coronato il sogno di portare al Grand Hotel Fasano la prima stella. Sono sicuro che, d'ora in avanti, guardare quella piccola targa rossa posta all'ingresso mi darà tutta la carica per continuare a credere in un futuro ricco di soddisfazioni”.

“Siamo entusiasti di aver consegnato a Maurizio Bufi questo importante riconoscimento – il commento di Simone Martinelli, store manager di Metro Brescia –, che premia il suo impegno e la sua dedizione. Ci auguriamo che questo momento possa essere l'inizio di un altro grande percorso. Essere per il settimo anno al fianco di Michelin, e avere l'onore di consegnare a tutti gli oltre 390 ristoratori premiati l'ambita targa, è l'emblema dell'impegno di Metro Italia nel sostenere i professionisti della ristorazione, valorizzando il loro talento”.