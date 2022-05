Vista mozzafiato sul Garda e specialità gourmet: apre ristorante da sogno

Un'altra novità gourmet per la stagione del lago di Garda: la riapertura del resort extralusso Lefay Resort & Spa di Gargnano porta in dote il nuovo ristorante Gramen, parte integrante del sostanzioso (e costoso) restyling avviato nel 2021 e che si conclude anche con la nuova area benessere “Adults Only”, le camere “Sky Syuite” e la rinnovata proposta “Lefay Vital Gourmet”.

Il nuovo ristorante

Intanto, il ristorante: “Gramen – fa sapere l'azienda – sarà il luogo dove riscoprire il legame tra l'uomo e la terra, interpretato attraverso una cucina che esalta le proprietà naturalmente salutari degli alimenti. Il nome latino richiama il mondo vegetale per definire un'esperienza gastronomica che rappresenta la filosofia di sostenibilità e benessere Lefay: i menu includono unicamente ingredienti di origine vegetale o pescato di lago e mare, latticini e derivati. Anche il design degli interni è pensato in un contesto che rende omaggio al movimento e ai colori della natura”.

I menu degustazione

Ai fornelli i giovani Matteo Maenza (executive chef) e Gianmarco Ninivaggi (resident chef), che propongono – oltre ai piatti alla carta – due menu degustazione, da sette portate ciascuno. “Per Agros”, dal latino (letteralmente) “attraverso i campi”, è composto unicamente da piatti a base vegetale come Bottoni di carciofi, topinambur e nasturzio oppure Asparagi, besciamella di pinoli e salsa verde. Il menu trae ispirazione dal Giardino Energetico Terapeutico del resort: prezzo al pubblico 100 euro più 85 euro per abbinarci i vini.

Il secondo menu degustazione è “Per Aquam”, dal latino “attraverso l'acqua”: è composto da piatti vegetali e di pesce tra cui Radici, ostrica, mela verde e finocchietto e Riso, calamaretti, piselli e menta selvatica. La filosofia del menu vegetale accoglie anche il pescato di mare e di lago, esaltando i sapori mediterranei: prezzo al pubblico 140 euro più 85 euro per i vini in abbinamento.

Il gruppo Lefay

Il ristorante è aperto solo a cena, come detto fa parte del Lefay Resort & Spa Lago di Garda, aperto a Gargnano nel 2008. Il resort in poco più di 10 anni ha conquistato oltre 70 premi internazionali, posizionandosi tra le “Spa Destination” più apprezzate al mondo. Il gruppo Lefay Resorts & Residences, fondato nel 2006 dagli imprenditori Domenico Alcide e Liliana Leali, ha aperto nel 2019 anche il Lefay Resort & Spa Dolomiti, in quel di Pinzolo. La terza struttura del gruppo, work in progress, aprirà i battenti nel cuore della Toscana.