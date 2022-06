Apre il nuovo maxi-store per la casa: 3mila mq e più di 36mila prodotti

Ha aperto giovedì mattina il nuovo maxi-store Risparmio Casa di Castenedolo, in Via Vulcania al Fascia d'Oro Retail Park: il punto vendita della catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona si estende su un'area di 3mila metri quadrati e prevede l'inserimento di 20 nuove figure professionali. Non un semplice store, ma un “iper store”: è il numero 134 brandizzato Risparmio Casa in tutta la penisola, il primo in provincia di Brescia.

Il nuovo store di Castenedolo

“Siamo orgogliosi di poter annunciare l'apertura di questo nuovo store in Lombardia – affermano Stefano e Fabio Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa – territorio in cui continuiamo a credere e a investire all'interno del nostro percorso di crescita aziendale. Grazie alla sua posizione altamente strategica, e alla vasta gamma di prodotti offerti, il nuovo store sarà essere un valore aggiunto a livello locale”.

Il punto vendita di Risparmio Casa a Castenedolo ripropone il format di successo del gruppo: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e la cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici ma anche giocattoli, cartoleria e accessori auto, perfino piccoli elettrodomestici. Una proposta di oltre 36mila referente che spazia dai grandi brand di marca a un assortimento di marchi propri (in tutto una ventina).

Storia e numeri di Risparmio Casa

Il primo negozio di Risparmio Casa apre i battenti nel 1987: oggi, come detto, la rete dei punti vendita si estende in tutto il territorio italiano. Ma la sua storia comincia ancora più da lontano, nei favolosi anni Sessanta con il negozio di cartoleria e profumeria di Guido Mattistelli, dove i figli Fabio e Stefano maturano una solida esperienza nella vendita all'ingrosso ma ereditando l'attenzione al cliente nella vendita al dettaglio. Il gruppo è il terzo player italiano del settore, ma è al secondo posto nella quota di mercato, pari al 16,2%. Il fatturato ha già superato il mezzo miliardo di euro, con oltre 2.500 dipendenti.