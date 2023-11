In Lombardia è più gustoso: il record italiano dei piatti di Natale

Lombardia do it better, ça va sans dire: la nostra regione ha la migliore tavola natalizia d'Italia, ovvero il più alto numero di piatti tipici, in tutto 42, a debita distanza da Sardegna (31) e Calabria (28), rispettivamente al secondo e terzo posto in graduatoria. È quanto emerge da un nuovo studio di Preply, piattaforma globale per l'apprendimento delle lingue, che ha individuato anche il dolce più cercato online dagli italiani (gli struffoli napoletani, con 35mila ricerche), rivelando infine alcune curiosità linguistiche sull'origine e la pronuncia delle pietanze tradizionali.

L'Italia nel piatto

Ad aggiudicarsi il titolo di tavola più natalizia d'Italia, come detto, è la Lombardia: sono 42 i piatti della tradizione serviti durante le festività , con specialità che riflettono la varietà delle sue numerose province. Le tavole lombarde si arricchiscono di prelibatezze come il panettone, ormai un must a livello globale, il cappone e la polenta, servita con cotechino e lenticchie: ma anche la cassoeula, il capriolo o lo stinco di maiale al forno, il salmì di cervo e i missoltini in salsa verde, e pure (aggiungiamo noi) il mitico spiedo bresciano.

Nella Top 10 italiana siamo tallonati da Sardegna (31 piatti tipici per il Natale) e Calabria (28): un susseguirsi di regioni del Sud Italia che prosegue con Sicilia (24), Campania e Puglia (22) a pari merito con il Lazio, fino al ritorno del Nord con Liguria (21) e Piemonte (20). A pari merito, con 19 pietanze tradizionali, anche Abruzzo, Molise e Toscana.

Dolci e piatti natalizi

La tradizione lombarda è sul podio anche per quanto riguarda i dolci natalizi che vengono più frequentemente cliccati sui motori di ricerca online: al primo posto gli struffoli napoletani (35mila ricerche), al secondo il panettone (circa 30mila), al terzo le seadas (22.600 ricerche), il dessert sardo per antonomasia (più ricercato del pandoro). Ma quali sono i piatti più difficili da pronunciare per ospiti e turisti stranieri? Al primo posto le lasagne, seguono panettone, coniglio e cassoeula.