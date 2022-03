Lunga vita al manzo all'olio: la sfida culinaria per scegliere il migliore

La disfida del gusto, alla fiera di Lombardia Carne: domenica 3 aprile sarà decretato il miglior manzo all'olio di Rovato, cucinato secondo la ricetta prevista dal disciplinare DeCo, ossia Denominazione di origine comunale. L'iniziativa è promossa dall'ormai celebre Confraternita del manzo all'olio di Rovato, con il patrocinio dell'Associazione ristoratori di Rovato, della Città di Rovato e della Strada del vino di Franciacorta. “Bovis oleati terrae”, è il motto degli appassionati confratelli.

Come partecipare

Il concorso è aperto a tutte la famiglie, gli chef provetti, le massaie o gli appassionati di cucina che si dilettano nella preparazione del manzo all'olio. Per partecipare sarà necessario iscriversi entro il 27 marzo prossimo e portare, appunto domenica 3 aprile, almeno 5 porzioni di manzo all'olio di Rovato nello stand della Confraternita allestito in occasione della fiera di Lombardia Carne (per la cronaca, una delle più longeve d'Italia: in programma da sabato 2 a lunedì 4 aprile, celebra nel 2022 la sua 131ma edizione). Per informazioni e iscrizioni 333 5698053 oppure via mail a confraternitadelmanzoallolio@gmail.com.

La gara del manzo

I concorrenti dovranno anche fornire la ricetta scritto del loro manzo all'olio, firmando inoltre una liberatoria per poter pubblicare la propria ricetta sul sito internet della Confraternita e su carta stampata. Per favorire l'assaggio della giuria (e preservare al meglio le caratteristiche organolettiche) la pietanza dovrà essere trasportata i contenitori termici, pronta per essere scaldata. Il termine ultimo per la consegna è fissato allo scoccare delle 9 di domenica 3 aprile.

La giuria sarà composta da membri delle Confraternita e da ristoratori. Sulla base degli ingredienti utilizzati, sono state individuate due categorie di manzo all'olio:

Ricetta della tradizione di casa propria;

Ricetta con ingredienti del disciplinare DeCo.

Il disciplinare e la ricetta

Il disciplinare per la ricetta DeCo prevede il cappello del prete come taglio della carne, a cui devono essere aggiunti acqua, olio extravergine di oliva, acciughe, prezzemolo, aglio, formaggio grattugiato, pane grattugiato e sale. A tutti i partecipanti, oltre agli attestati di partecipazione, saranno consegnate due targhe: per il miglior manzo all'olio di Rovato con ingredienti secondo il disciplinare DeCo, e per la miglior rivisitazione del manzo all'olio.

La storia del manzo all'olio si perde nella notte dei tempi, nei secoli dei secoli: la pietanza, originaria di Rovato, è oggi conosciuta e consumata in tutta la Lombardia. E oltre: solo pochi mesi fa la ricetta aveva “sbancato” anche sui canali web della BBC, la celebre emittente pubblica britannica.