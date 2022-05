Strada della Forra: manca ormai pochissimo alla riapertura

Un post su Facebook che riscalda il cuore di tanti appassionati della "Strada più bella del mondo". Stiamo parlando ovviamente della Strada della Forra di Tremosine, chiusa da ormai un anno e mezzo a causa degli smottamenti e delle cadute di massi che si sono verificati nel 2020. Ma i lavori starebbero per giungere alla conclusione.

"Cari amici, come vedete i lavori procedono a ritmi serrati. Sono state posizionate numerose reti in parete, in numero superiore al previsto per garantire la massima sicurezza alla strada della Forra. Cogliamo l'occasione per ringraziare particolarmente ed esprimere la nostra gratitudine a tutti gli operai delle ditte Geo Rock e Edilcom, che da mesi stanno lavorando senza sosta con sacrificio ed impegno, per la riapertura della strada nei tempi previsti, ossia la fine di maggio!"

Il messaggio è stato pubbicato dall'Associazione Strada della Forra, una onlus per la tutela e valorizzazione ambientale, promozione turistica e valorizzazione del patrimonio storico culturale della "Strada della Forra", il percorso di sei chilometri che da Campione porta a Pieve, seguendo la SP38. La data ipotizzata per la conclusione dei lavori, iniziati nel 2021, è quella della fine di maggio. Giusto in tempo per la stagione estiva, e l'arrivo dei turisti.