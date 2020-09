In arrivo il polo dell'auto da 2,5 milioni di euro: darà lavoro a 65 persone

Vale circa 2 milioni e mezzo di euro l'investimento per realizzare il nuovo “polo multimarca” del Gruppo Bossoni, che sorgerà in Via Mazzini a Rezzato, a pochi chilometri dalla città, proprio di fianco al centro dell'usato inaugurato ormai da un paio d'anni. Conto alla rovescia: come scrive il Giornale di Brescia, i lavori dovrebbero partire in autunno (forse già ad ottobre) per concludersi poi entro l'inverno, non più tardi di febbraio.

Showroom e officina Peugeot e Fiat

La nuova concessionaria ospiterà sia l'autosalone Peugeot, che attualmente si trova in Viale Sant'Eufemia a Brescia, sia un autosalone multimarca dedicato al brand Fiat e ai suoi derivati (quindi anche Abarth, Alfa Romeo, veicoli commerciali e professionali, Jeep e Lancia). La struttura si svilupperà in un'area di oltre 2mila metri quadrati, di cui circa 1.100 dedicati allo showroom e altri 900 all'officina.

Nel nuovo polo 65 persone al lavoro

Come detto, sorgerà proprio di fianco al centro dell'usato (anche questo multimarca) del Gruppo, attivo da un paio d'anni in Via Mazzini: nel nuovo “polo” dell'auto di Rezzato (in un'area complessiva di oltre 20mila mq) lavoreranno in tutto più di 65 persone, di cui 55 già operativi in loco, nel centro dell'usato, e altri 10 che saranno invece trasferiti dalla sede Peugeot di Brescia.

I numeri del Gruppo

Ad oggi, comunque, non si escludono anche nuove assunzioni. Il Gruppo Bossoni nasce nel 1987 a Orzinuovi, dove ancora oggi trova posto il quartier generale: in tutto sono 27 le sedi operative nelle province di Brescia, Cremona, Mantova e Piacenza, con circa 530 collaboratori. Con un fatturato che sfiora il mezzo miliardo di euro è uno dei rivenditori più importanti d'Italia: il gruppo vende (e aggiusta) auto di marchio Audi, Fca, Kia, Skoda, Volkswagen e Volvo.