Manca meno di un mese alla prossima missione umanitaria in Ucraina di Resilience Ets, associazione con sede a Toscolano Maderno che si occupa di sostegno psicologico in contesti di emergenza e sviluppo, come quelli in cui si trovano loro malgrado le popolazioni colpite da guerre. Il nuovo progetto di Resilience è finalizzato al sostegno di una Ong ucraina che fornisce alla popolazione assistenza gratuita in ambito psicologico, legale e sociale. Il progetto durerà almeno 3 mesi e prevede 3 missioni a Kiev da parte di 2 operatori dell'associazione gardesana: la prima partenza, come detto, è fissata per la fine di giugno.

I volontari nostrani andranno in Ucraina per fornire supporto formativo su psicologia dell'emergenza, prevenzione e trattamento del Ptsd (Post traumatic stress disorder) in adulti e bambini, sistemi di child protection, protezione dei bambini. Trasversali all'intervento saranno gli incontri di supporto psicologico ai colleghi ucraini che vivono in condizioni di trauma continuo ormai da più di 2 anni: anche la salute degli operatori è un fattore tra i prioritari in questi contesti.

Un appello a tutti i bresciani

Per questo motivo Resilience lancia un appello a tutti i gardesani, ai bresciani e non solo: è ancora attiva una raccolta fondi per far fronte al piano dei costi vivi preventivati (viaggio, assicurazioni e alloggi), tutto nel segno della massima trasparenza, con i resoconti delle spese sostenute documentati sulle pagine social dell'associazione. Per finanziare tutte e tre le missioni servono almeno 12mila euro: la raccolta è a buon punto, ma è sempre possibile sostenere il progetto facendo una donazione all'Iban IT22T0511654560000000025463, indicando nella causale del versamento “Progetto Ucraina”.

Le (tante) missioni di Resilience

Curano le ferite dell'anima, non meno importanti di quelle fisiche. Si occupano dei traumi invisibili di chi subisce gli orrori della guerra: soprattutto dei più vulnerabili, i bambini. Resilience è operativa ormai dal 2006: in questi anni ha lavorato in alcune delle zone più “calde” del mondo come Ruanda, Sud Sudan, Haiti, Libano, Palestina, Congo. Sono 52 le missioni di formazione e consulenza attuate fino ad oggi: la 53esima sarà in direzione Ucraina.

Per Resilience di fatto è un ritorno: già nell'aprile di 2 anni fa l'associazione era nella zona di confine con la Polonia, a Chelm, per formare sul primo intevento psicologico in emergenza volontari e operatori locali impegnati nell'accoglienza dei rifugiati. Nell'arco di 13 mesi sono seguite altre 3 missioni all'interno dei confini ucraini, sostenute da donazioni private. Un progetto che è continuato anche a distanza, sostenuto da Aics (l'Agenzia italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo del ministero degli Esteri) e in partnership con la Fondazione Avsi. Per saperne di più assoresilience.it oppure su Facebook e Instagram.