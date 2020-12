Natale 2020: la best 12 dei migliori regali a meno di 20 euro

Conto alla rovescia: manca ormai meno di un mese al Natale. E anche se quest'anno saremo tutti più distanti, della serie lontani ma vicini, è sempre meglio non arrivare impreparati all'appuntamento con i regali. Chi più e chi meno, si dovrà mettere mano al portafoglio per regalare qualcosa ai bambini, oppure a mamma e papà, perché no anche alla nostra migliore amica.

Ma per chi, può capitare, si dovesse trovare con il portafoglio (o il conto corrente) un po' sgonfio, non c'è da disperarsi, né da reinventarsi con il (fastidioso) riciclo di regali d'antan: ecco allora una gustosa lista di doni, per la casa o il tempo libero, disponibili online anche a meno di 20 euro. Provare per credere: cominciate a scorrere.

Lampada da tavolo

Cosa c'è di meglio di una bella lampada da tavolo per gli instancabili lavoratori, gli studenti e gli amanti della buona lettura? Tra i modelli più cool sicuramente questa lampada Omeril, dal design semplice e allo stesso tempo sofisticato, ideale da mettere sul comodino o sulla scrivania. E' dotata di sensore touch a lunga pressione, con batteria ricaricabile integrata da 1000 mAh, con 8 ore di lettura wireless. Vantaggi e svantaggi: semplice ed elegante si integra in ogni ambiente, ma per alcuni la luce è troppo fredda.

Scopri di più su Amazon

Assorbi odore

Se conoscete qualcuno che non sopporta i cattivi odori che inevitabilmente fuoriescono dal frigorifero, allora un comodo “assorbi odore” può essere la soluzione ideale. Il modello che vi proponiamo è una bellissima Cool Mama: basta riempirla con 150 grammi di bicarbonato e il gioco è fatto. E' inoltre attrezzata con un bottone a grembiule, oltre che di una base rotante che ti permetteranno di ricordare facilmente quando sarà il momento di cambiare (o rabboccare) il bicarbonato.

Scopri di più su Amazon

Portachiavi in legno

Il portachiavi in legno Lac che vi proponiamo può essere il regalo ideale per una coppia che è appena andata a convivere, o per novelli sposini. Dalla sua base in legno, con la forma di un'amena casetta con tanto di cuore all'apice, è possibile estrarre il portachiavi per maschio e femmina, uno ciascuno. E' tutto made in Italy, anche se qualcuno si potrebbe lamentare delle sue dimensioni un po' troppo ridotte.

Scopri di più su Amazon

Lavagnetta

Una bella lavagnetta Chalkboards, perché no: la si può posizionare ad esempio in cucina, ed è attrezzata con un kit completo di gessetti e cancellino in feltro. Facile da pulire e comoda da montare, si caratterizza per uno spessore di appena 6 millimetri. Il modello è arricchito da simpatici disegni a tema “cooking” e dalla scritta “Life is what you bake it”, ovvero la vita è quel che cucini!

Scopri di più su Amazon

Portapenne

Il portapenne per scrivania di Gorese è realizzato in legno, robusto e resistente: ideale sia per la sua funzione più classica, appunto “accogliere” penne e matite, sia per appoggiarvi lo smartphone o riempirlo di biglietti da visita pronti all'uso. Realizzato in ecopelle, i lati sono rivestiti in flanella impermeabile e antiumidità: è disponibile anche in diversi colori. Alcuni utenti sottolineano, di nuovo, il problema delle dimensioni.

Scopri di più su Amazon

Kit Bonsai

Un nome, una garanzia: Easy Bonsai Starter Kit, una proposta completa per gli appassionati e i futuri pollici verdi che possono scatenarsi e far crescere quattro tipi diversi di alberi bonsai (acero rosso giapponese, glicine, pino nero giapponese, albero del giuda. La scatola contiene tutto quello che serve: semi, vasi, terra, una forbice tosatrice, il libretto delle istruzioni e altro ancora. Unica pecca: i vasi sono un po' piccoli.

Scopri di più su Amazon

Portagioielli

Un regalo in “rosa” per chi ama prendersi cura di sé e dei gingilli da indossare: un vero alberello portagioielli (proposto da Multistore), realizzato in legno e comodo per organizzare collane e braccialetti, con una base fatta ad hoc per sistemarvi anelli e orecchini. E' attrezzato anche con un piccolo cassetto. Purtroppo non è adatto per le collane troppo lunghe.

Scopri di più su Amazon

Candela

Nelle settimane di Natale, le candele non guastano mai. Questo modello di Yankee Candle è un cerino profumato, da sistemare sotto l'albero, in salotto, in cucina o in bagno, insomma dove vi è più comodo. Anche gli aromi sono tutti natalizi, a base di pino balsamico e betulla. E' realizzata con paraffina di alta qualità e si consuma (senza residui) fino a 30 ore.

Scopri di più su Amazon

Diffusore di Aromi

Un bel regalo per gli amanti dell'aromaterapia, questo diffusore di olio essenziale della SaponinTree è disponibile in sette diversi colori, quindi perfetto per essere posizionato in ogni angolo della casa. Senza rischi né fatiche, con tecnologia a ultrasuoni: basta riempirlo con l'essenza desiderata, poi si spegnerà automaticamente quando avrà finito l'acqua nel suo serbatoio.

Scopri di più su Amazon

Lampada a Led

Altro prodotto cult, soprattutto di questi tempi e soprattutto per chi ama circondarsi di orpelli creativi e colorati: parliamo della lampada a led Sunray, disponibile in varie forme (palma, abete di Natale, ananas, cactus e perfino fenicottero) e pronto ad essere posizionato in ogni stanza della casa. Anche a parete, grazie a un foro di sospensione. Funziona a batterie.

Scopri di più su Amazon

Lente di ingrandimento dello schermo

Ideale per gli smartphone, questa lente di ingrandimento Austings è il regalo imperdibile per gli amici o i parenti appassionati di serie tv che se le guardano perfino quando sono a letto, appunto, dal proprio smartphone. Il proiettore ingrandisce lo schermo del telefono di circa 2 volte, e serve a ridurre l'affaticamento visivo, comodo anche per la lettura. Nota bene: pecca un po' di risoluzione.

Scopri di più su Amazon

Scritta luminosa

Con questa scritta luminosa, a cura di Adoric, sarà possibile personalizzare qualsivoglia messaggio grazie a 176 “carte” tra cui 63 lettere, 18 numeri, 9 simboli e 86 disegni. E' realizzato in materiale ignifugo ma non per questo meno leggero e compatto, con due fori di montaggio sul retro (così da poterlo posare, ad esempio, sia sul tavolo che sulla parete). Si ricarica con usb, ma ha soltanto la luce bianca.

Scopri di più su Amazon