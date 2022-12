Record di turisti sul lago di Garda: affari per 1 miliardo di euro

Record di presenze turistiche sul lago di Garda: il 2022 si chiuderà probabilmente con 27 milioni di pernottamenti, mai così tanti - nemmeno prima del Covid - e capace di tenere testa, da solo, quasi a tre intere regioni messe insieme (Liguria: 11,8 milioni di presenze; Campania 10,9 milioni; Sicilia 9,7 milioni). Il Benaco si conferma una top destination europea, terza in assoluto in Italia dopo la Riviera Romagnola e il Lido delle Venezie.

Mai così tante presenze anche nel Garda bresciana: oltre 7,9 milioni, più dei 7,8 milioni del 2019 (l'ultimo anno pre-Covid). Un movimento di persone capace di generare un fatturato (stimato) che si avvicina al miliardo di euro, senza contare l'ulteriore indotto. I dati sono stati presentati a Desenzano dal Consorzio Garda Lombardia, attivo dal 2000 e oggi il consorzio turistico più importante della regione.

"I dati non sono ufficiali, ma ufficiosi - ha spiegato il presidente Massimo Ghidelli - e sono stati desunti da rilevazioni dirette di Comuni e operatori e con la tassa di soggiorno. Sono dati di tendenza, che ci daranno importanti indicazioni: non possiamo permetterci di aspettare i dati definitivi di Regione e Provincia, che di solito possono arrivare anche a giugno o luglio".

I dati Comune per Comune

Numeri che si fanno sentire: sul totale di 7,906 milioni di presenze bresciane è Sirmione il paese più visitato nel 2022 con circa 1,3 milioni di pernottamenti (ha eguagliato così il suo record del 2018), seguito da Limone (1,2 milioni), Desenzano (1 milione, quest'anno record di presenze), Manerba (790mila, record di presenze), San Felice (650mila), Toscolano Maderno (543mila), Moniga (522mila), Tignale (380mila, record di presenze), Tremosine (335mila, record di presenze), Salò (270mila, record di presenze), Gardone Riviera (260mila), Padenghe (212mila), Gargnano (192mila). Nel grafico l'andamento delle presenze negli ultimi cinque anni (dal 2018 al 2022). Sul fronte delle località turistiche, la Valtenesi si conferma la destinazione più frequentata, con 2,174 milioni di presenze solo nei quattro principali municipi (Manerba, Moniga, Padenghe e San Felice).

Presenze sul Garda

Progetti per il futuro

Circa l'80% del turisti proviene dalla Mitteleuropa: Germania (inarrivabile), Austria, Belgio e Olanda. Ma come sempre non mancano i francesi, l'incremento più significativo si registra invece con i turisti americani (che però sono ancora una minima percentuale sul totale). Bene la ristorazione, che fa registrare un +11,4% di clienti rispetto al 2021. In crescita anche il soggiorno medio, ovvero la durata delle vacanze sul lago: 4,5 giorni, ben oltre i 3 giorni e poco più della provincia di Brescia. Non c'è partita nel Bresciano: Desenzano da sola conta più presenze di tutto il lago d'Iseo (988mila tra le due sponde) e del capoluogo (780mila presenze a Brescia).

Progetti per il futuro prossimo: bigliettazione unica in tutti i musei del Garda, anche guardando a Brescia e Bergamo capitali della Cultura 2023. In prospettiva: uno sguardo ai mercati del Medio Oriente, bike sharing unico, un cartellone degli eventi condiviso, una Dop per i limoni del Garda, una carta degli oli da affiancare alla carta dei vini nei ristoranti.