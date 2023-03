Cucina, tavola e bagno: apre nuovo maxi-store per la casa (da 2.500 mq)

Non solo IperTosano al centro commerciale Molinetto di Mazzano: giovedì 23 marzo sarà anche il giorno dell'inaugurazione di Real Fashion & Home, concept store dedicato ai prodotti e ai complementi d'arredo per la casa. Il nuovo store si sviluppa in oltre 2.500 metri quadrati, e sarà proprio a fianco del nuovo ipermercato Tosano (con una superficie complessiva di 11.200 mq, di cui 6.600 mq dedicati alla vendita). Real Fashion & Home è specializzato nell'arredo casa (cucina, tavola, bagno e decorazioni): aperto da circa due anni, conta già 7 negozi in Italia (quello di Molinetto sarà l'ottavo) e 166 dipendenti.

Il centro commerciale Molinetto

"Con questi nuovi ingressi - si legge in una nota del centro commerciale Molinetto - il centro commerciale dà il benvenuto a due player molto attesi dai propri visitatori, che sapranno arricchire l'offerta commerciale di uno shopping mall che sta investendo sul rinnovamento dei propri spazi e servizi. Grazie a una posizione strategica che lo vede posizionato tra Brescia e il lago di Garda, da quasi 30 anni il centro commerciale Molinetto è una tappa obbligata per lo shopping di bresciani e turisti di passaggio".

Ad oggi il centro commerciale ospita 52 negozi, e di ogni tipo: dai brand di abbigliamento e accessori alla cura per la casa, oltre a una ricca area ristorazione e spazi dedicati ai più piccoli con giochi e divertimento, e ancora gli store a marchio Trony, Pepco, Game7Athletics, OVS, Pittarosso e Chicco.

Aperto dalla primavera del 1994

Il centro commerciale Molinetto è davvero un pezzo di storia bresciana. E' aperto dalla primavera del 1994: oggi si sviluppa su una superficie complessiva di 33mila metri quadrati, con 52 spazi commerciali e un ipermercato. Ogni anno il centro accoglie più di 3 milioni di visitatori e occupa più di 500 addetti tra collaboratori diretti e indiretti. La sua gestione è affidata a Nhood Italy, società di servizi e soluzioni immobiliari specializzata nel retail real estate e nelle rigenerazioni urbana. Nei prossimi mesi il Molinetto sarà protagonista di altri interventi tra cui un nuovo parcheggio e nuove alberature.